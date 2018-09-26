В посольстве КНДР в Москве обнаружили казино

В здании посольства Северной Кореи в Москве обнаружено подпольное казино.

Неделю назад в столице прикрыли сеть из 15 нелегальных игорных заведений. В рамках нового игорного дела полиция задержала более сотни человек, в том числе главаря преступного сообщества по фамилии Бажанов.

Казино действовали с мая 2016 года и прикрывались работой легальной букмекерской конторы "Панорама", действовавшей под вывесками "ВинЛайн", "ЮнионБет" и "ГринБет". Ежемесячный оборот казино составлял сотни миллионов рублей.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы, одно из подпольных казино находилось в здании посольства Северной Кореи на Мосфильмовской улице. Официальных комментариев правоохранительных органов и диппредставительства пока нет.

Игорный бизнес в России был запрещен 1 июля 2009 года. Любая игорная деятельность может осуществляться только в специальных зонах: вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом, в Краснодарском крае и в Крыму.