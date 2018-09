Древний ретровирус может провоцировать развитие наркотической зависимости

Международная команда исследователей, которую возглавили специалисты из Оксфордского университета, обнаружила, что один из древних ретровирусов, по всей видимости, влияет на развитие наркотической зависимости у людей.

Ретровирусы – это РНК-содержащие вирусы, которые заражают преимущественно позвоночных. Наиболее известный и активно изучаемый представитель – вирус иммунодефицита человека.

Авторы работы поясняют в пресс-релизе, что геном современных людей "завален" генетическими следами древних ретровирусов. По большей части это крошечные изменения в ДНК, которые не оказывают заметного патогенного воздействия на организм человека.

Однако один из вирусов, известный как HK2, привлёк внимание исследователей. Ранее было показано, что этот вирус тесно связан с геном RASGRF2, отвечающим за работу дофаминергической системы головного мозга (совокупности нейронов, секретирующих в качестве трансмиттера "гормон счастья" дофамин). Ген RASGRF2 часто фигурирует в работах по изучению природы алкогольной и наркотической зависимости.

Исследователи полагают, что вирус HK2 может манипулировать "генами зависимости": его интеграция (встраивание в геном), судя по всему, влияет на развитие пагубных пристрастий, изменяя экспрессию и функции генов.

В ходе работы команда проанализировала образцы почти 400 пациентов, инфицированных либо вирусом гепатита C, либо ВИЧ. Часть участников заразилась после внутривенного введения наркотиков, другие – альтернативными путями.

Специалисты установили, что среди пациентов, которые употребляли наркотики, интеграция вируса HK2 в ген RASGRF2 встречалась в 2,5 раза у носителей ВИЧ и в 3,6 раза чаще у заражённых гепатитом C по сравнению с теми, кто не имел зависимости.

При этом отмечается, что среди всех людей в мире лишь 5-10% являются носителями такой специфической версии ретровируса, которая встраивается в конкретные "гены зависимости".

Во второй части работы исследователи провели эксперимент с культурами человеческих клеток. При помощи технологии редактирования генов CRISPR они разместили следы HK2 в непосредственной близости от гена RASGRF2.

Наблюдения показали, что интеграция вируса изменила экспрессию этого гена, то есть повлияла на процесс, в ходе которого информация, хранящаяся в ДНК, используется для создания белков.

По мнению авторов, несмотря на то, что изменение работы дофаминергической системы в будущем следует изучить более подробно, очевидно, что при интеграции вируса HK2 в ген RASGRF2 у людей появляется предрасположенность к развитию зависимости.

"Мы знаем чёткие биологические роли небольшого числа эндогенных ретровирусов. Тем не менее не было убедительных доказательств в пользу того, что эндогенный ретровирус, который не присутствует у всех людей, играет роль [в биологических процессах]. В нашем исследовании впервые показано, что редкие варианты HK2 могут влиять на сложную человеческую особенность", — рассказывает один из руководителей работы профессор Арис Катзуракис (Aris Katzourakis).

По его словам, спор относительно патогенной роли эндогенных ретровирусов продолжался уже более 20 лет, и лишь теперь эксперты начинают признавать, что те действительно могут быть опасны.

Науке до сих пор было известно лишь два случая, когда человеческий ретровирус оказывает патогенное воздействие на организм. Речь идёт о ВИЧ и Т-лимфотропном вирусе человека, вызывающем злокачественные новообразования лимфоидной и кроветворной тканей.

Между тем эволюционные биологи и генетики отмечают, что ретровирусы намного древнее людей, их следы были найдены в ДНК денисовцев и неандертальцев (кстати, именно от них нам передалась никотиновая зависимость).

Сегодня же каждый человек может похвастаться "наследием" в виде ретровирусов. Если, скажем, случайным образом выбрать двух людей и проверить, присутствуют ли в их геноме одинаковые ретровирусы, то ответ будет положительным, пишут учёные.

Однако всё это не относится к вирусу HK2 и его специфическим вариациям: как уже упоминалось, они встречаются у довольно небольшого числа людей. Вот почему наличие такого ретровируса должно считаться фактором риска развития зависимости, считают авторы исследования.

Теперь они намерены более подробно изучить, как именно происходит изменение работы генов в присутствии ретровируса HK2. Также учёные хотят понять, от чего зависит проявление зависимости. Видимо, в данном случае древний вирус можно назвать "условным патогеном", поскольку негативные последствия от его присутствия проявляются не всегда.

Другое направление работы – изучить возможные взаимодействия между HK2 и другими инфекционными человеческими вирусами.

Специалисты надеются, что все эти шаги помогут составить более чёткое представление о механизмах и биохимических особенностях развития пагубных пристрастий. Благодаря этому можно будет разработать более эффективные методы терапии и новые препараты для борьбы с зависимостью.

Научная статья по итогам исследования опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

К слову, ранее команда Катзуракиса выяснила, что древние ретровирусы могли докучать позвоночным животным уже полмиллиарда лет назад.