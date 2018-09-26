Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье

Восемь человек пострадали в результате тройного ДТП с участием пассажирского автобуса в Домодедовском районе Подмосковья. Очевидец снял на видео последствия аварии.

Дорожный инцидент произошел около полудня в среду, 26 сентября, на Домодедовском шоссе, в районе поворота на Видное. По предварительной версии, фургон Tata столкнулся с легковушкой BMW, после чего отлетел в сторону и протаранил рейсовый автобус.

"Передняя часть автобуса оказалась уничтожена практически полностью", — сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного главка МВД.

На кадрах видно, что серьезные повреждения получили и два других автомобиля.

Помощь медиков потребовалась восьми пассажирам автобуса, всех их доставили в больницу.