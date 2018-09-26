На Украине изобрели искусственное сало

На Украине разработали искусственное сало.

Салозаменитель состоит из растительного масла и желатина. Разработчиками являются студенты Сумского аграрного университета. Они считают свое изобретение здоровой альтернативой обычному шпику​​​. В отличие от продукта животного происхождения, салозаменитель не содержит многих вредных веществ и его могут есть даже вегетарианцы.

Доцент кафедры питания Дмитрий Бидюк уверяет, что вкус салозаменителя тщательно прорабатывался и даже гурманы не смогут отличить его от настоящего. Более того, искусственное сало можно делать с любыми вкусами: соленое, с перцем и другими специями, кислое, сладкое, различной жирности, передает РИА Новости.

Однако российские эксперты довольно скептически относятся к изобретению украинских коллег. Создание искусственного сала бессмыссленно, считает главный внештатный диетолог Минздрава РФ, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии академик РАН Виктор Тутельян. Ведь этот продукт только повторяет вкус шпига, но не обладает никакими его полезными свойствами.

Настоящее сало богато жирорастворимыми витаминами A, E и D, содержит витамины группы В и большое количество микроэлементов, а также арахидоновую кислоту — одну из незаменимых жирных кислот, помогающих включать иммунитет при встрече с вирусами и бактериями. Кроме того, в сале содержится селен, который является мощным антиоксидантом.

В прошлом году натуральное главный национальный продукт Украины подорожал в два раза. По словам экспертов, свиней стало содержать невыгодно: отходов со стола украинцев становится все меньше, селянам приходится закупать дорогие корма, при этом себестоимость в том числе и сала резко выросла.