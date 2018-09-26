Анне Вески рассказала, почему именно ее отправили из СССР на польский конкурс

После распада СССР Анне Вески была одним из немногих прибалтийских артистов, кто продолжал любить Россию и приезжать сюда. Звездный путь певицы, которую полюбил весь Союз после песни "Позади крутой поворот", начался в 1984 году на конкурсе в польском Сопоте.

Там она получила две первые премии – за основную и польскую песню, хотя рассчитывала на Гран-при – "Янтарного соловья". Только позже Анне узнала, как много было политики в этом конкурсе, и что попала она от СССР на польский конкурс неспроста, потому что была из Прибалтики.

Карьера певицы набирала обороты, но брак с первым мужем — Яаком Вески, с которым она познакомилась, когда училась на экономиста в Таллинском политехническом институте, трещал по швам.

В этом союзе родилась дочь, супруги много сотрудничали в творчестве: именно Яак писал тексты к первым песням Анне, которые она записала с группой "Витамин".

Однако их брак распался. И основной причиной разрыва стало рукоприкладство Яака, хотя, признается певица, он всегда был хорошим отцом.

Когда в жизни Анне появился Бенно Бельчиков, она настояла на оформлении развода. Именно он сказал ей такие нужные слова: "Анне, пой!" и посвятил свою жизнь ее звездной судьбе.

Вместе они уже 37 лет.

С какого обмана началось их первое свидание и с какого конфуза — семейная жизнь? Почему в репортаже из "Сопота" на советском телевидении Анне показывали в "нарезке" и за что отчитали по возвращении? Как Вески пережила развал Союза и 1990-е годы, и какого поступка на острове Маврикий никогда не сможет простить одному из своих музыкантов?

Об этом певица рассказала в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".