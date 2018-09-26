Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Дашу Коновалову

10 сентября на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Даши Коноваловой из Новосибирской области. У девочки болезнь Гиршпрунга – пища не проходит и не усваивается. Даша перенесла уже 12 операций на кишечнике. Врачи приняли решение перевести девочку на внутривенное питание. Сейчас в больнице его выдают бесплатно, но, чтобы Дашу смогли выписать домой, нужно купить питание и расходные материалы для его введения. Цена питания непомерно высока для мамы, воспитывающей двоих детей.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (552 600 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru и rusfond.ru собрали 386 858 руб. 150 000 руб. внесло ЗАО "Центр финансовых технологий". 32 124 руб. собрали телезрители ГТРК "Новосибирск". Всего собрано 568 982 руб. Мама Даши благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".