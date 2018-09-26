На Вести.Ru в Instagram подписались более 400 000 человек

Одна из самых популярных в мире соцсетей – Instagram – прочно вошла в нашу жизнь. Сегодня на площадке представлен не только развлекательный контент, но и новости от топовых мировых СМИ.

Узнавайте о главных новостях дня и происходящих в мире событиях в нашем Instagram. Смотрите полные видео выступлений политиков и эксклюзивные репортажи каналов "Россия 24" и "Россия 1" в Instagram-TV и проходите увлекательные опросы в сториз!

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