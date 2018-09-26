Кубок России. Тульский "Арсенал" обыграл "Сахалин"

В среду, 26 сентября, пройдут 11 матчей стадии 1/16 финала Кубка России по футболу. Первый из них состоялся в Томске на стадионе "Темп", где футбольный клуб "Сахалин" уступил тульскому "Арсеналу" со счетом 1:2.

У победителей мячи забили Абдул Кадири Мохаммед (10-я минута) и Максим Беляев (29-я). В составе номинальных хозяев на 69-й минуте отличился Александр Гаглоев.

В 1/8 финала национального кубка "Арсенал" сыграет с победителем другого матча 1/16 финала, где встречаются клуба "СКА-Хабаровск" и грозненский "Ахмат".