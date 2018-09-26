"Ахмат" по пенальти победил "СКА-Хабаровск" в 1/16 финала Кубка России

В среду, 26 сентября, проходят 11 матчей стадии 1/16 финала футбольного Кубка России. В Хабаровске местный клуб "СКА-Хабаровск" принимал грозненский "Ахмат" и уступил в серии пенальти.

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. У гостей отличились Заур Садаев (26-я) и Магомед Митришев (85-я). В составе хозяев мячи забили Евгений Кабаев (78-я минута) и Денис Дедечко (87-я).

После этого матч перешел в дополнительное время. В нем сначала нападающий "Ахмата" Беким Балай на 113-й минуте реализовал пенальти. Однако хабаровский клуб не сдался и на 119-й минуте смог отыграться. Отличился Ираклий Квеквескири.

В итоге победитель матча определялся в серии пенальти победу, где сильнее со счетом 4:2 был "Ахмат", который в 1/8 финала Кубка России сыграет с тульским "Арсеналом".