Умер актер из "Как я встретил вашу маму"

В американском городе Сан-Хосе на 49-м году жизни найден мертвым актер Пол Джон Васкес, снимавшийся в сериалах "Как я встретил вашу маму", "Сыны анархии", "Скорая помощь", "Правосудие" и других. Предполагаемая причина смерти Васкеса – сердечный приступ, сообщает TMZ.

Актера обнаружил на полу собственного дома его отец. Тот вызвал скорую, но врачи не успели спасти Васкеса. Официальная причина смерти звезды пока не сообщается, однако его близкие говорят, что, скорее всего, это инфаркт.



Всего актер снялся более чем в 20 сериалах. Также он был продюсером и сценаристом картины "Thug Alley" ("Преступный переулок"), съемки которой, правда, до сих пор не начались.

Ранее сообщалось, что скандал разгорелся вокруг другого участника сериала "Как я встретил вашу маму". 29-летний американский актер Дэвид Генри был задержан в аэропорту Лос-Анджелеса с заряженным пистолетом.