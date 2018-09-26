Первая гей-свадьба в королевской семье: кузен Елизаветы II вступил в брак

В британской королевской семье состоялась свадьба представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Это первый случай ЛГБТ-свадьбы в королевском семействе.

Двоюродный брат Елизаветы II лорд Ивар Маунтбаттен вступил в брак со своим бойфрендом — стюардом британской авиакомпании Джеймсом Койлом. Они встречались последние два года и не скрывали свои отношения, сообщает "Россия 24". Причем Ивар Маунтбаттен является не только кузеном британской королевы, но и родственником ее мужа принца Филиппа, потомком российского императора Николая I и Александра Пушкина.

Бракосочетание прошло в частной часовне в Девоне. Церемония получилась тихой и спокойной, присутствовали всего 60 гостей. Никого из представителей королевской семьи не было, хотя Ивар долгие годы дружит с принцем Эдвардом (младшим сыном королевы Елизаветы).

К алтарю лорда вела его бывшая жена Пенелопа, с которой они прожили вместе 16 лет и развелись в 2010 году. У пары три дочери. Лорд Маунтбаттен поблагодарил их за поддержку и понимание.