Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
26 сентября 201815:16

Посольство Северной Кореи отвергает, что на его территории действовало казино

Pixabay/stux

Посольство КНДР в Москве опровергло информацию о том, что ликвидированное на прошлой неделе подпольное казино находилось на территории дипломатической миссии.

Об этом пресс-служба посольства сообщила РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что Следственный комитет России проинформировал общественность о задержании 100 человек и закрытии в Москве 15 казино и игровых клубов в рамках уголовных дел об организации незаконной игорной деятельности и создании преступного сообщества.

Правоохранительные органы сообщают, что подпольные казино действовали в Москве с мая 2016 года – под разными букмекерскими вывесками.

При этом, как сообщил информированный источник в силовых органах столицы, одно из подпольных казино находилось в здании посольства КНДР на Мосфильмовской улице.

В России игорный бизнес запрещен с 1 июля 2009 года на всей ее территории, кроме специальных зон: вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на азовско-черноморском побережье Кавказа. Позже президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Сочи и в Крыму.

Сейчас

14:42

На юго-западе Москвы взорвали банкомат

11:32

Киевский митрополит Онуфрий внесен в базу "Миротворца"

11:05

Ампелонский отпущен под подписку о невыезде

10:40

Госдума поддержала все "пенсионные" поправки президента

10:28

Следствие просит выпустить из СИЗО сестер Хачатурян

10:17

Совет Федерации открыл осеннюю сессию

07:39

ДТП в Ростовской области: восемь пострадавших, в том числе ребенок

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

326 голосов: законопроект об изменении пенсионного законодательства принят во втором чтении

326 голосов: законопроект об изменении пенсионного законодательства принят во втором чтении

22 минуты назад
Совет Федерации открыл осеннюю сессию

Совет Федерации открыл осеннюю сессию

5 часов назад
Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье

Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье

2 часа назад
Без еды и воды: около 200 россиян 14 часов ждали вылета из Туниса

Без еды и воды: около 200 россиян 14 часов ждали вылета из Туниса

3 часа назад
На юго-западе Москвы взорвали банкомат. Похищено 3 миллиона

На юго-западе Москвы взорвали банкомат. Похищено 3 миллиона

1 час назад
Первая гей-свадьба в королевской семье: кузен Елизаветы II вступил в брак

Первая гей-свадьба в королевской семье: кузен Елизаветы II вступил в брак

38 минут назад
Анне Вески рассказала, почему именно ее отправили из СССР на польский конкурс

Анне Вески рассказала, почему именно ее отправили из СССР на польский конкурс

42 минуты назад
Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

24.09.2018 09:11
На Вести.Ru в Instagram подписались более 400 000 человек

На Вести.Ru в Instagram подписались более 400 000 человек

2 часа назад
Бесит все: рюкзаки, беляши, раздвинутые ноги и другие раздражители в транспорте

Бесит все: рюкзаки, беляши, раздвинутые ноги и другие раздражители в транспорте

3 часа назад
Посольство Северной Кореи отвергает, что на его территории действовало казино

Посольство Северной Кореи отвергает, что на его территории действовало казино

41 минута назад
Мусорный коллапс: что происходит в Челябинске

Мусорный коллапс: что происходит в Челябинске

56 минут назад
Размером с динозавра: определена самая огромная птица в истории

Размером с динозавра: определена самая огромная птица в истории

1 час назад
Древний ретровирус может провоцировать развитие наркотической зависимости

Древний ретровирус может провоцировать развитие наркотической зависимости

2 часа назад
На Украине изобрели искусственное сало

На Украине изобрели искусственное сало

2 часа назад
В Забайкалье уборщица работала фельдшером по распоряжению районной ЦРБ

В Забайкалье уборщица работала фельдшером по распоряжению районной ЦРБ

2 часа назад
Юность в дереве, старость в камне: о первой столице Руси

Юность в дереве, старость в камне: о первой столице Руси

2 часа назад
Россиянин убил брата из-за прописки

Россиянин убил брата из-за прописки

2 часа назад
У известного хоккейного тренера Майка Кинэна обнаружен рак

У известного хоккейного тренера Майка Кинэна обнаружен рак

3 часа назад
Дитер Цетше покидает пост главы Daimler AG

Дитер Цетше покидает пост главы Daimler AG

3 часа назад
Volvo представила кросс-универсал V60 с клиренсом внедорожника

Volvo представила кросс-универсал V60 с клиренсом внедорожника

3 часа назад
Стивен Сигал хочет стать губернатором Приморья

Стивен Сигал хочет стать губернатором Приморья

4 часа назад
Киевский митрополит Онуфрий внесен в базу "Миротворца"

Киевский митрополит Онуфрий внесен в базу "Миротворца"

4 часа назад
Отказ от фастфуда сопровождается ломкой

Отказ от фастфуда сопровождается ломкой

4 часа назад
Ампелонский и два других фигуранта дела о растрате отпущены под подписку

Ампелонский и два других фигуранта дела о растрате отпущены под подписку

4 часа назад
Следствие просит выпустить из СИЗО сестер Хачатурян, убивших отца

Следствие просит выпустить из СИЗО сестер Хачатурян, убивших отца

4 часа назад
Лондонский стадион "Уэмбли" будет продан за 600 млн фунтов

Лондонский стадион "Уэмбли" будет продан за 600 млн фунтов

4 часа назад
Собрание жильцов в Казани закончилось дракой

Собрание жильцов в Казани закончилось дракой

4 часа назад
Нижний уровень: когда квартиры на первых этажах сдают со скидкой

Нижний уровень: когда квартиры на первых этажах сдают со скидкой

5 часов назад
Симулятор "художки": Реальный конкурент школьного предмета

Симулятор "художки": Реальный конкурент школьного предмета

5 часов назад
Нейросети "Яндекса" улучшили качество советских мультфильмов под высокое разрешение

Нейросети "Яндекса" улучшили качество советских мультфильмов под высокое разрешение

5 часов назад
Новый Mercedes-Benz GLE: сроки появления в России

Новый Mercedes-Benz GLE: сроки появления в России

5 часов назад
В Уфе появился надгробный памятник в виде iPhone 6

В Уфе появился надгробный памятник в виде iPhone 6

5 часов назад
Генассамблея ООН: Трамп смущен, Лавров держит интригу

Генассамблея ООН: Трамп смущен, Лавров держит интригу

6 часов назад
Экс-чемпиона мира по боксу Виктора Ортиса арестовали по подозрению в изнасиловании

Экс-чемпиона мира по боксу Виктора Ортиса арестовали по подозрению в изнасиловании

6 часов назад
МИД Сирии: С-300 заставят Израиль подумать, прежде чем нападать

МИД Сирии: С-300 заставят Израиль подумать, прежде чем нападать

6 часов назад
Абэ: мирный договор с Россией поможет процветанию Азии

Абэ: мирный договор с Россией поможет процветанию Азии

6 часов назад
Доклад крымского представителя о блокаде Крыма шокировал ООН

Доклад крымского представителя о блокаде Крыма шокировал ООН

7 часов назад
ДТП в Ростовской области: восемь пострадавших, в том числе ребенок

ДТП в Ростовской области: восемь пострадавших, в том числе ребенок

8 часов назад
Баку не дождется одного туриста: в Толмачеве задержан лжетеррорист

Баку не дождется одного туриста: в Толмачеве задержан лжетеррорист

8 часов назад
Роспотребнадзор предупреждает: на Мадагаскаре вспышка чумы

Роспотребнадзор предупреждает: на Мадагаскаре вспышка чумы

9 часов назад
В Госдепе США поддерживают предоставление автокефалии украинской церкви

В Госдепе США поддерживают предоставление автокефалии украинской церкви

9 часов назад
У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,7

У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,7

9 часов назад
Во Вьетнаме прощаются со скончавшимся президентом страны Чан Дай Куангом

Во Вьетнаме прощаются со скончавшимся президентом страны Чан Дай Куангом

10 часов назад
В Жуковском обнаружено нелегальное производство бытовой химии

В Жуковском обнаружено нелегальное производство бытовой химии

11 часов назад
Сергей Лавров провел закрытые встречи с Федерикой Могерини и китайским коллегой Ван И

Сергей Лавров провел закрытые встречи с Федерикой Могерини и китайским коллегой Ван И

12 часов назад
В больнице скончался участник ралли "Санкт-Петербург" Александр Соловьев

В больнице скончался участник ралли "Санкт-Петербург" Александр Соловьев

12 часов назад
На должность губернатора Хабаровского края избран Сергей Фургал

На должность губернатора Хабаровского края избран Сергей Фургал

13 часов назад
MBA: 15 лучших бизнес-школ мира

MBA: 15 лучших бизнес-школ мира

25.09.2018 10:54
Помогите Ванечке обрести слух

Помогите Ванечке обрести слух

25.09.2018 10:50
Оркестр Павла Когана посвятит концерт Давиду Ойстраху

Оркестр Павла Когана посвятит концерт Давиду Ойстраху

24.09.2018 08:34