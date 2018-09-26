Фестиваль "Круг света" завершился ярким огненным шоу

Пять незабываемых ярких вечеров, два мировых рекорда и четыре миллиона зрителей: "Круг света" замкнулся и оставил после себя заряд самых положительных эмоций. На площадках фестиваля оживали сказочные герои, в московском небе распускались цветы, а в парках вырастали волшебные леса. Чем запомнился этот праздник света?

- Ребенок ждал целый год этого шоу — наконец, дождался!

- Десять из десяти! Двадцать из десяти!

Эмоции — живые и настоящие, те, что нельзя подделать. Уже который год "Круг света" дарит их всем гостям фестиваля. С каждым разом организаторы стараются удивить еще больше и превзойти самих себя.

Грандиозное закрытие фестиваля "Круг света" — громкий финальный аккорд: в небе над Москвой взрываются тысячи фейерверков. Невероятное пиротехническое шоу "Ханаби" готовили целый год.

Снаряды ручной работы — чудо, сотворенное человеком. Огненные шары раскрашивали московское небо всеми мыслимыми цветами и послушно следовали сценарию: раскрывались в такт музыке одновременно и друг за другом.

В этом году установили сразу два мировых рекорда. На Гребном канале из фонтанов построили самый большой водный экран. На нем, как живые, кружились танцоры в огненном танго, пели сирены и взлетал крылатый Пегас.

Здесь же зажгли самое большое число огненных горелок. Жарко было в прямом смысле слова. Театральная площадь стала самой зрелищной точкой: угол обзора — 270 градусов. На фасадах трех театров рассказывали историю фракийского правителя Спартака и с классического искусства переключались на современное.

А еще восьмой "Круг света" запомнится двумя новыми площадками. Проекции выводили на фасад Музея Победы — по нему летали самолеты и плавали военные корабли. А "Коломенское" превратили в сказочный лес — между деревьями проносилась карета Золушки и, увы, часы все-таки били 12, а на пушистых кронах появлялись театральные маски.

Фестиваль посетили больше четырех миллионов человек. Но то ли еще будет — организаторы и светохудожники уже начали готовиться к новому, девятому "Кругу света".