Домашняя арена "Авангарда" в Омске признана аварийной

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангарад" на своем официальном сайте опубликовал заключение экспертизы технического состояния домашней "Арены-Омск". По ее итогам определено, что строительные конструкции ледового дворца находятся в аварийном состоянии.

Исходя из вопроса безопасности "Авангард" проводит домашние матчи сезона-2018/19 на "Арене-Балашиха" в Подмосковье.

Отмечается, что в железобетонных колоннах и балках в различных конструкциях здания обнаружены трещины. На основании выводов экспертизы прорабатывается план по восстановлению "Арены-Омск".