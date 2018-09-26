Суд в Осло отказался отпустить задержанного россиянина

Апелляционный суд в Осло отклонил апелляцию гражданина России, сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, задержанного по подозрению в шпионаже в конце прошлой недели в аэропорту норвежской столицы.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщило агентство Bloomberg.

51-летний Бочкарев прилетел в Норвегию по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации с целью участия в проходившем 20-21 сентября в Стортинге [норвежском парламенте] международном семинаре и был задержан в аэропорту Осло 21 сентября.

В российском посольстве в Норвегии заявили, что "задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом".

24 сентября министерство иностранных дел России выразило решительный протест послу королевства в Москве, потребовав немедленного освобождения Бочкарева.

По мнению заместителя комитета по международным делам Совета Федерации Андрея Климова, Бочкарева задержали, чтобы впоследствии обменять на обвиняемого в РФ в шпионаже норвежца Фруде Берга.