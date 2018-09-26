Теннисистка Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Китае

В китайском Ухани продолжается турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), призовой фонд которого превышает 2,4 миллиона долларов. Россиянка Дарья Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал соревнований.

В матче третьего круга российская теннисистка, посеянная на турнире под 13-м номером, уступила словачке Доминике Цибулковой. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты и завершилась поражением Касаткиной со счетом 3:6, 6:7 (3:7)​​​.

Соперницей Цибулковой по четвертьфиналу будет белорусская теннисистка Арина Соболенко.