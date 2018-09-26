Трамп с нетерпением ждет новой встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп проинформировал мировую общественность о том, что с нетерпением ждет новой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом глава Белого дома сообщил ТАСС в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, отвечая на вопрос.

Миллиардер подчеркнул, что пока нет точно установленной даты встречи с российским коллегой.

Предыдущая произошла 6 июля 2018 года в Хельсинки и стала первым полноформатным общением двух лидеров, которые беседовали те-а-тет более двух часов, после чего к ним присоединились участники делегаций.

По итогам саммита в Финляндии Путин и Трамп отметили, что сделан большой политический шаг вперед. В США Трамп подвергся жесткой критики за якобы мягкую позицию по отношению к приписываемому вмешательству России в президентские выборы 2016 года. Сам же руководитель американской администрации назвал встречу с Путиным одной из лучших в своей жизни.