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26 сентября 201816:55

Пропавшая актриса из "Людей икс" может скрываться от преследования властей

EPA

В Китае продолжаются поиски самой высокооплачиваемой местной актрисы Фань Бинбин, которая исчезла в июле. Журналисты выдвигают новые версии исчезновения звезды "Людей икс" и "Железного человека". Они считают, что ее преследуют чиновники или живущий в США миллиардер, сбежавший из КНР, сообщает Business Insider.

Ранее эксперты предполагали, что Фань Бинбин скрывается от налогов, так как в Китае знаменитости и богатые люди платят государству больше рядовых граждан. Впрочем, чем больше времени проходит с момента исчезновения звезды, тем более страшные версии возникают в головах журналистов.

Так, сотрудники Business Insider вспомнили о судебном процессе, который Фань Бинбин начала в отношении миллиардера Го Венгюя, который сбежал из Китая в Нью-Йорк и регулярно публикует видео, в которых критикует нынешние власти КНР.

В частности, миллиардер утверждал, что Фань Бинбин спала с китайским вице-президентом Ваном Цишанем, а также была замешана в незаконных сделках с недвижимостью и взяточничестве. Актриса назвала обвинения в свой адрес возмутительной ложью и в июле 2017 года подала на Го Венгюя в суд, дело до сих пор не закрыто.

Сам миллиардер связывает исчезновение актрисы с тем, что власти Китая используют ее, чтобы "достать" вице-президента.

"Уклонение от налогов – это дымовая завеса. На самом деле, ее используют во внутриполитических играх, ну и чтобы, наконец, заткнуть", — отметил Венгюй в одном из своих недавних видео на YouTube.

При этом журналисты предполагают, что и сам миллиардер в состоянии охотиться за Бинбин, к которой тот давно испытывает неприязнь. Подтверждений ни одной из версий пропажи актрисы пока, впрочем, нет.

На счету китаянки участие почти в 50 фильмах. Последний раз Бин Бин видели в обещственном месте 1 июля, а в Интернте актриса появлялась последний раз 23 числа того же месяца.

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