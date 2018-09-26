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Арктика 52 минуты назад
Эксперты выяснили, какие профессии будут востребованы в Арктике
Дискуссионный клуб на тему "Профессии будущего в Арктике" состоялся 25 сентября 2018 года в офисе Экспертного центра ПОРА. Сомодераторами выступили — Александр Воротников, эксперт ПОРА по государственно-частному партнерству, доцент РАНХиГС, к.х.н., PhD, и Александр Стоцкий, координатор программ ПОРА.
Александр Стоцкий, открывая заседание, отметил, что непростые условия проживания в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ) и необходимость ее устойчивого развития, реализация поручений президента и правительства РФ по развитию АЗРФ формируют определенные требования к людям, работающим в Арктике, а также потребность в возникновении и использовании профессионалов с новыми знаниями и компетенциями. Александр Воротников добавил, что проект "Детские экопресс-центры" помогут решить задачу профессиональной подготовки кадров в сфере журналистики и экологии.
Вера Пчелинова, к.п.н., доцент кафедры психологии труда и специальной психологии факультета психологии Российского социального государственного университета, рассказала про проведенный анализ всех классификаций профессий. Особенность работы в Арктике заключается в том, что в регионе присутствуют все вредные условия труда. В АЗРФ преобладает вынужденная коллективная деятельность, и с точки зрения классификации подходов к трудовой деятельности, труд рассматривается как условие развития и существования.
Светлана Попова, аналитик Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, куратор экспертных групп по направлению "Кадры и образование" программы "Цифровая экономика РФ", рассказала о проекте "Рабочие кадры для Арктики". Так, в колледжах и учебных заведениях на Ямале создадут совместные учебные центры, где будут не только обучать студентов необходимым для профессии навыкам, но и работать со взрослыми людьми с целью повышения квалификации персонала.
Ирина Несивкина, эксперт Лиги здоровья нации по вопросам семьи, эксперт "Деловой России", заявила, что четвёртая промышленная революция требует от людей способности видеть будущее, креативности, системности мышления, а также исполнительности. Такими качествами должен обладать "сотрудник будущего", так как именно способность совмещать все эти качества будет необходима при роботизации многих сфер деятельности. АЗРФ является полигоном для создания "новой породы людей", так как имеет уникальные природно-климатические условия, при которых изменяется сознание и поведение любого человека.
Ольга Берсенева, руководитель Агентства стратегических проектов, руководитель регионального проекта "Гуманитарный технопарк" МАУ ДПО "Новосибирский Дом учителя", презентовала проект "Гуманитарные технопарки", который поможет технологически переподготовить педагогов к Промышленной революции 4.0, чтобы в будущем была возможность обеспечить кадрами изменившиеся потребности компаний. Главным индикатором результативности проекта является выход учеников из школы со своим бизнесом.
Виктория Лукина, президент Ассоциации деятелей культуры для поддержки и развития талантливой молодежи, рассказала о проекте "Таланты Арктики", посвященный 2019 году – году языков коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Проект предназначен для выявления и поддержки талантливых детей КМНС, а также способствует развитию национальных языков.
Анна Михайлова, руководитель регионального развития проекта "Атлас новых профессий" — лидерского проекта АСИ, представила новый проект АСИ "Атлас новых профессий Калужской области" — первый региональный проект, подготовленный по заказу правительства Калужской области. Она отметила такие важные стратегические предпосылки для формирования "Атласа профессий будущего" для регионов: изменчивость, двойственность и неопределенность мира. В основе всего подхода лежит изменение технологий, которое влечет за собой изменение рабочих мест и профессий.
Подводя итоги мероприятия, Александр Воротников отметил, что для развития Арктики в первую очередь необходим анализ того, что уже было сделано в регионе, чтобы не начинать всю работу с нуля. Также сферами, которые в Арктике нужны сейчас и не потеряют свою значимость еще долгое время, назвали горнодобывающую и нефтегазовую промышленность, рыбное хозяйство, электроэнергетику, транспортную инфраструктуру, гражданское и военное судостроение. Также эксперт подчеркнул, что нужно распространять опыт проекта "Атлас профессий будущего" на регионы Крайнего Севера для того, чтобы люди и компании знали современные технологические тренды, а также понимали, какие профессии будут востребованы в ближайшие десятилетия. А для подготовки педагогов, способных готовить новые кадры для Арктики и развивать там технологическое предпринимательство, необходимо тиражировать проект "Гуманитарный технопарк" в регионы АЗРФ. Александр Стоцкий обозначил намерение ПОРА оказать грантовую поддержку Российскому социальному государственному университету на проект по данной теме, а также АСИ на разработку концепции "Атласа новых арктических профессий".
В мероприятии также приняли участие Андрей Апальков, заместитель начальника управления по осуществлению межрегиональных связей представительства ЯНАО при правительстве РФ; Юрий Буйнов, генеральный директор НКО "Фонд рыночных исследований"; Елена Крамарова, научный сотрудник Центра социально-экономических исследований — РИСИ, к.с.н.; Дмитрий Лыжин, ведущий научный сотрудник Центра социально-экономических исследований — РИСИ; Ксения Максимец, референт вице-президента Российского Союза химиков; Сергей Николаев, директор по развитию социально-экономических программ "ИПРИО"; Виктор Тутынин, директор по региональным проектам Российского промышленно-инвестиционного фонда.
"Дискуссионный клуб" — одна из программ экспертного центра "ПОРА". Проектный офис развития Арктики — общероссийская площадка для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики. Экспертный центр "ПОРА" создан для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности человека на севере России.
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