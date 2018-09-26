Игрок НХЛ и экс-форвард "Сибири" Лехтеря подозревается в торговле кокаином

Полиция Финляндии составила список из 23 подозреваемых, которые могут быть причастны к распространению наркотиков на территории города Тампере. В него вошел нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Филадельфия Флайерз" и сборной Финляндии Йори Лехтеря.

Как отмечает ТАСС, ранее полиция Финляндии в ходе расследования арестовала двухкилограммовую партию кокаина. Следствие предполагает, что наркотики были привезены из Нидерландов и распространялись в ресторанах Тампере с января 2017 года.

Лехтеря все обвинения отрицает. До начала карьеры в НХЛ форвард долгое время выступал в России, играя за ярославский "Локомотив" и новосибирскую "Сибирь".