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Удивительная жизнь муравьёв и термитов 1 час назад
Обнаружены колонии самок термитов, отказавшихся от секса
Не секрет, что некоторые виды термитов иногда используют бесполое размножение (партеногенез). В большинстве же случаев насекомые действуют по старинке.
Между тем недавно австралийские учёные обнаружили целые колонии, в которых вообще нет термитов мужского пола. Но участницы "женского клуба", по всей видимости, неплохо себя чувствуют. Насекомые были найдены в отдалённых прибрежных районах Японии.
В отличие от муравьёв, среди рабочих и солдат у термитов поровну самок и самцов. Важное место в колонии термитов занимают королева и король. Результатом их союза являются тысячи рабочих особей, составляющих популяцию.
Несколько лет назад учёные выяснили следующее: несмотря на то, что рабочие особи рождаются в результате "любовного танца" короля и королевы, "знатная дама" также может бросить суженого и начать воспроизводить новых королев без участия самцов (при помощи всё того же партеногенеза). Поясним, что под партеногенезом понимается одна из форм размножения, когда яйцеклетки развиваются во взрослом организме без оплодотворения.
При этом степень бесполого размножения термитов оставалась неясной.
Недавно исследователи из Университета Сиднея изучили состав колоний из десяти различных популяций японского вида термитов под названием Glyptotermes nakajimai. Оказалось, что шесть из них полностью состояли из самок.
Изучая сперматеку (особый орган у самок некоторых животных, в котором хранится сперма после спаривания) королев из этих колоний, учёные выяснили, что "хранилища сперматозоидов" были совсем пустыми. Стало ясно, что в колониях точно не было самцов. Самки же размножались при помощи партеногенеза.
Более того, их яйца оставались неоплодотворёнными, выяснили авторы работы. При этом скорость вылупления новых особей из неоплодотворённых яиц не была ниже такого же показателя у оплодотворённых яиц, изученных у смешанных колоний. Всё это поднимает вопрос о роли самцов в подобных колониях.
"Результаты показывают, что самцы не имеют существенного значения для поддержания сообществ животных, в которых они ранее играли активную социальную роль", — говорит автор исследования Натан Ло (Nathan Lo) из Университета Сиднея.
Его команда считает, что подобный "клуб одиноких девушек" может являться примером своеобразной эволюционной адаптации. Даже виды, размножающиеся традиционным образом, периодически производят большее количество потомства из неоплодотворённых яиц. Со временем это может привести к развитию полностью однополых популяций.
По мнению специалистов, подобное "воздержание" помогает колониям лучше адаптироваться к новым условиям.
Более подробное описание удивительного исследования представлено в научной статье, опубликованной в издании BMC Biology.
К слову, термиты – не единственные существа, которые могут обходиться без секса. В последние годы учёные наблюдали подобное поведение у паразитических червей, змей и рыб. Причём среди последних встречаются как матери-одиночки, так и отцы.
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