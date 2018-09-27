Российские палеонтологи распознали останки древнейших макроскопических организмов со скелетом

Уже 700—650 миллионов лет назад существовали организмы размером до 20 сантиметров, формировавшие твёрдый скелет. Такое открытие сделали палеонтологи из Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука (ИНГГ) совместно с зарубежными коллегами. Изучив окаменелости, известные много лет, учёные доказали, что это останки скелетных организмов.

Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Precambrian Research.

Речь идёт об ископаемых, известных как палеопасцихниды. Они напоминают цепочку расположенных друг за другом полых шариков (камер). Эти окаменелости найдены по всему миру. Они весьма характерны для эдиакарской биоты, одного из древнейших сообществ макроскопических животных на Земле. Однако палеонтологи долго спорили об их природе.

Выдвигалась версия, что это следы передвижения животных или окаменевшие фекалии. Некоторые эксперты считали их остатками водорослей. Однако, как доказало новое исследование, это всё-таки останки животных.

"Материал мы отбирали в Арктике на Оленекском поднятии северо-востока Сибирской платформы, где нашли очень большое скопление организмов, – рассказывает соавтор статьи Антон Колесников из ИНГГ. – Когда мы сделали тонкий срез через палеопасцихниду поперёк камеры, то увидели, что там есть некая стенка, которая сложена материалом более крупнозернистым, чем вмещающие породы".

Авторы изучали образцы под оптическим и электронным микроскопом, делали томограммы и использовали другие методы. Кроме сибирских окаменелостей были изучены ископаемые, собранные на побережье Белого моря, а также на Украине, в Канаде и Австралии. Исследование всех этих материалов подтвердило первоначальный вывод экспертов.

Таким образом, палеопасцихниды оказались древнейшими известными останками макроскопических животных, имеющих твёрдый скелет. Отметим, что более мелкие существа к тому времени уже "изобрели" минеральную броню.

Авторы считают, что древние животные собирали скелет вокруг себя из частиц окружающего грунта (именно так поступают современные одноклеточных ксенофиофоры, кстати, весьма напоминающие своих ископаемых собратьев. Более того, палеонтологи выяснили с помощью статистических методов, что крупицы камня в стенке камеры в среднем больше, чем в окружающих породах. Значит, древний "строитель" отбирал себе "кирпичи" покрупнее.

У этих организмов нашлись и, так сказать, коллеги. О них рассказывает другая статья, опубликованная в том же журнале.

"Дело в том, что существует много других организмов, похожих на палеопасцихнид, – комментирует Колесников. – Например, род Orbesiana. Он был впервые найден в материале из скважины, пробуренной недалеко от Москвы известным учёным, отцом-основателем изучения эдиакарской биоты Борисом Сергеевичем Соколовым <…>. Он кратко описал обнаруженные остатки как древнейшие макроскопические водоросли, а потом этот материал исчез и долгое время считался утерянным. Недавно семья уже ушедшего от нас Бориса Сергеевича предложила забрать его архивы. Там мы нашли маленькую коробочку с оригинальным эталонным материалом и пояснительной, более подробной запиской".

Исследователям удалось доказать, что и это не водоросли, а животные, строители минеральных скелетов. При этом они пользовались той же техникой, что и палеопасцихниды, и, скорее всего, приходятся им родственниками.

"Палеопасцихнусы по каким-то причинам предпочитали строить свои скелеты из однорядных цепочек камер, а орбизианам больше нравилось многорядное строение. Они образовывали спирали, пенообразные скопления неправильной формы или просто были двух- и многорядными", – рассказывает Колесников.

В дальнейшем авторы планируют проверить другие древнейшие ископаемые, которые могли быть описаны как водоросли или другие организмы.

К слову, "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о том, как других "эдиакарцев" окончательно признали животными, и о том, где они обитали и чем питались.