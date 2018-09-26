В Новой Зеландии пенсионерка открыла кружок производства гробов

Пенсионерка из новозеландского города Роторуа Кэти Уильямс придумала необычное развлечение, а также прекрасный способ социализации для ровесников. Она открыла мастерскую по производству гробов и пригласила туда всех желающих. Пожилые люди весело обсуждают, как отправятся в последний путь и вовсе не боятся смерти, сообщает Free Think.

Идея сделать "кружок гробов" пришла в голову Кэти Уильямс после посещения одного из собраний местного клуба пенсионеров. Кураторы проекта спросили, чем пожилые люди хотели бы заняться в ближайшее время. Уильямс ответила, что мечтает изготовить свой собственный гроб. Такой план показался лидерам сообщества слишком смелым, поэтому женщине пришлось основать собственный кружок.

Как ни странно, у пенсионерки нашлось много единомышленников. На собраниях клуба, которые проходят раз в неделю, пожилые люди мастерят гробы и украшают их так, как им захочется. Никто из них не мечтает о смерти, скорее, пожилым людям не хочется отойти в мир иной скучно и буднично.



К примеру, постоянная участница собраний Перл украсила свой гроб изображениями мультяшных цыплят. Она разводит куриц и очень любит птицы. Перл не хочет, чтобы на ее похоронах грустили, свой гроб она называет "ящиком славы".

Еще одна посетительница семинаров Кэти Уильямс при помощи соратников по клубу украсила гроб недавно скончавшегося мужа фотографими его любимой группы The Beatles. Участники собраний говорят, что это одно из немногих мест, где можно обсудить и посмеяться над такой таубированной смертью, как смерть.

Уильямс с гордостью говорит, что у ее клуба уже есть последователи за рубежом, в частности, в Британии.