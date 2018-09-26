Поместье из "Крестного отца" выставлено на продажу

На продажу выставлен калифорнийский особняк, в котором снимался культовый фильм "Крестный отец". Построенное в 1927 году здание, которое выполнено в колониальном стиле, продается за 135 миллионов долларов, сообщает Mansion Global.

Знаковое для киноманов поместье находится в престиженом лос-анджелесском районе Беверли-Хиллз. Вместе с особняком на продажу выставлены бассейн, теннисный корт и два небольших кинотеатра, которые находятся на его территории.

Поместье появляется в "Крестном отце" в тот момент, когда Вито Корлеоне находит у себя в кровати отрезанную лошадиную голову. Среди прежних владельцев здания – актриса Мэрион Дэвис и газетный магнат Рэндольф Херс. Известно также что часть медового месяца в здании провели Джон Ф. Кеннеди и его жена Жаклин.

Впервые поместье пытались продать в 2007 году за 165 миллионов долларов. В 2016-м его цену подняли до 195 миллионов, но покупателя так и не нашлось, поэтому пришлось вновь опустить планку.

Первый фильм трилогии "Крестный отец" Френсиса Форда Копполы вышел на экраны в 1972 году, а последний – в 1990-м.