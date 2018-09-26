Миллионер ради любовницы объявил войну на уничтожение жене и сыну
Поэтесса и бывшая жена колбасного короля и олигарха Татьяна Маругова обратилась в программу "Прямой эфир" за помощью. Она утверждает, что супруг не только пытается лишить ее состояния, но и напрямую угрожает ей и сыну.
Супруги прожили в браке почти 20 лет. Они развелись, когда в жизни Владимира появилась любовница.
"Половину нашей жизни в нашей постели лежала другая женщина, — рассказывает о своем неприятном открытии Татьяна. – Там была параллельная история: покупка квартир, машин…"
После развода Татьяне достались щедрые многомиллионные отступные: квартира в центре Москвы, загородный особняк и даже колбасный завод. Тогда Владимир пообещал, что в жизни его бывшей жены и их общего сына после развода ничего не изменится.
Ситуация изменилась, когда любовница родила ребенка. Тут олигарх решил пустить по миру свою бывшую семью. Он готов даже отказаться от сына.
"Мне стали поступать угрозы: "Что, ты думаешь, что ты бессмертная?" – рассказывает Татьяна о словах своего экс-супруга, за которыми последовали требования быстро переоформить все имущество обратно.
Уже три года Татьяна Маругова живет в жуткой ситуации. "Подлоги, обман, запугивание – вот методы моего мужа", — заявляет она, когда после решения суда в ее пользу стали появляться поддельные займы, оформленные задним числом документы.
Сейчас Татьяна уже лишилась колбасного завода. При этом ее муж вывел с предприятия не менее 150 миллионов рублей. Это выяснилось после того, как Татьяна Маругова вскрыла черную бухгалтерию.
На заводе Владимир Маругов провернул множество махинаций в своей "Мясной империи", он и ранее грабил своих партнеров, отмывал миллионы, подтверждает слова экс-супруги колбасного короля бывший директор завода Евгений Рыбин.
Владимир Маругов отказался и от своего сына Александра.
"После развода отца словно подменили, — признается Александр Маругов. – Я не виделся с ним три года, а при встрече сказал: "Ты не мой сын, ты сын этой женщины". Отец говорил, что он не остановится. Он мне угрожал сжечь дом, даже если там буду я. Он мне говорил, что у него деньги не закончатся никогда, а у мамы закончатся. Я ответил: "Мы не сдадимся. Это нечестно по отношению к женщине, с которой он прожил столько времени. Я не закончу эту борьбу и не дам в обиду свою мать и свою семью".
У Татьяны нет ни злости, ни обиды на бывшего мужа. Она только желает, чтобы ее оставили в покое. Но готов ли Владимир отказаться от своих миллионов? Почему он продолжает подделывать подпись бывшей жены на документах? Какую роль в этой истории играет его новая пассия? Ответы на эти и другие вопросы – в программе "Прямой эфир" 25 сентября на канале "Россия".
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