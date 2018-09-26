Новости Общество

Все видео этой рубрики
26 сентября 201818:28

Миллионер ради любовницы объявил войну на уничтожение жене и сыну

Поэтесса и бывшая жена колбасного короля и олигарха Татьяна Маругова обратилась в программу "Прямой эфир" за помощью. Она утверждает, что супруг не только пытается лишить ее состояния, но и напрямую угрожает ей и сыну.

Супруги прожили в браке почти 20 лет. Они развелись, когда в жизни Владимира появилась любовница.

"Половину нашей жизни в нашей постели лежала другая женщина, — рассказывает о своем неприятном открытии Татьяна. – Там была параллельная история: покупка квартир, машин…"

После развода Татьяне достались щедрые многомиллионные отступные: квартира в центре Москвы, загородный особняк и даже колбасный завод. Тогда Владимир пообещал, что в жизни его бывшей жены и их общего сына после развода ничего не изменится.

Ситуация изменилась, когда любовница родила ребенка. Тут олигарх решил пустить по миру свою бывшую семью. Он готов даже отказаться от сына.

"Мне стали поступать угрозы: "Что, ты думаешь, что ты бессмертная?" – рассказывает Татьяна о словах своего экс-супруга, за которыми последовали требования быстро переоформить все имущество обратно.

Уже три года Татьяна Маругова живет в жуткой ситуации. "Подлоги, обман, запугивание – вот методы моего мужа", — заявляет она, когда после решения суда в ее пользу стали появляться поддельные займы, оформленные задним числом документы.

Сейчас Татьяна уже лишилась колбасного завода. При этом ее муж вывел с предприятия не менее 150 миллионов рублей. Это выяснилось после того, как Татьяна Маругова вскрыла черную бухгалтерию.

 

На заводе Владимир Маругов провернул множество махинаций в своей "Мясной империи", он и ранее грабил своих партнеров, отмывал миллионы, подтверждает слова экс-супруги колбасного короля бывший директор завода Евгений Рыбин.

Владимир Маругов отказался и от своего сына Александра.

"После развода отца словно подменили, — признается Александр Маругов. – Я не виделся с ним три года, а при встрече сказал: "Ты не мой сын, ты сын этой женщины". Отец говорил, что он не остановится. Он мне угрожал сжечь дом, даже если там буду я. Он мне говорил, что у него деньги не закончатся никогда, а у мамы закончатся. Я ответил: "Мы не сдадимся. Это нечестно по отношению к женщине, с которой он прожил столько времени. Я не закончу эту борьбу и не дам в обиду свою мать и свою семью".

У Татьяны нет ни злости, ни обиды на бывшего мужа. Она только желает, чтобы ее оставили в покое. Но готов ли Владимир отказаться от своих миллионов? Почему он продолжает подделывать подпись бывшей жены на документах? Какую роль в этой истории играет его новая пассия? Ответы на эти и другие вопросы – в программе "Прямой эфир" 25 сентября на канале "Россия".

Сейчас

18:02

В КБР Казбек Коков сменит Юрия Кокова

17:27

Путин предложил Морозову пост врио губернатора Астраханской области

16:55

Трамп с нетерпением ждет новой встречи с Путиным

16:16

Ингушетия и Чечня установили административную границу

16:05

Брат бывшего главы Дагестана задержан за участие в преступном сообществе

14:42

На юго-западе Москвы взорвали банкомат

11:32

Киевский митрополит Онуфрий внесен в базу "Миротворца"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин сменил руководителей в трех регионах

Путин сменил руководителей в трех регионах

25 минут назад
Ингушетия и Чечня установили административную границу

Ингушетия и Чечня установили административную границу

2 часа назад
Брат бывшего главы Дагестана задержан за участие в преступном сообществе

Брат бывшего главы Дагестана задержан за участие в преступном сообществе

2 часа назад
326 голосов: законопроект об изменении пенсионного законодательства принят во втором чтении

326 голосов: законопроект об изменении пенсионного законодательства принят во втором чтении

3 часа назад
Хвастовство Трампа и 7 курьезных выступлений на Генассамблее ООН

Хвастовство Трампа и 7 курьезных выступлений на Генассамблее ООН

6 часов назад
Евгений Попов сбил с толку президента Украины

Евгений Попов сбил с толку президента Украины

3 часа назад
Первая гей-свадьба в королевской семье: кузен Елизаветы II вступил в брак

Первая гей-свадьба в королевской семье: кузен Елизаветы II вступил в брак

3 часа назад
Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

24.09.2018 09:11
На Вести.Ru в Instagram подписались более 400 000 человек

На Вести.Ru в Instagram подписались более 400 000 человек

5 часов назад
Анне Вески рассказала, почему именно ее отправили из СССР на польский конкурс

Анне Вески рассказала, почему именно ее отправили из СССР на польский конкурс

3 часа назад
Бесит все: рюкзаки, беляши, раздвинутые ноги и другие раздражители в транспорте

Бесит все: рюкзаки, беляши, раздвинутые ноги и другие раздражители в транспорте

6 часов назад
Миллионер ради любовницы объявил войну на уничтожение жене и сыну

Миллионер ради любовницы объявил войну на уничтожение жене и сыну

33 минуты назад
Пропавшая актриса из "Людей икс" может скрываться от преследования властей

Пропавшая актриса из "Людей икс" может скрываться от преследования властей

2 часа назад
Галина Польских о ее "госпитализации": "Ерунда это все"

Галина Польских о ее "госпитализации": "Ерунда это все"

2 часа назад
В США построили пикап-убийцу "Гелендвагена" 6х6 за 25 млн рублей

В США построили пикап-убийцу "Гелендвагена" 6х6 за 25 млн рублей

2 часа назад
В России снова начнут выпускать легендарные фотоаппараты "Зенит"

В России снова начнут выпускать легендарные фотоаппараты "Зенит"

2 часа назад
Арабская парфюмерия: особенности и отличительные черты

Арабская парфюмерия: особенности и отличительные черты

2 часа назад
Яблоко от яблони: Синди Кроуфорд поддержала дочь на модном показе в Париже

Яблоко от яблони: Синди Кроуфорд поддержала дочь на модном показе в Париже

2 часа назад
Астрономы нашли звёзды, с которых могла прилететь межзвёздная комета Оумуамуа

Астрономы нашли звёзды, с которых могла прилететь межзвёздная комета Оумуамуа

2 часа назад
Суд в Осло отказался отпустить задержанного россиянина

Суд в Осло отказался отпустить задержанного россиянина

2 часа назад
Себестоимость iPhone Xs Max оценили в половину розничной цены

Себестоимость iPhone Xs Max оценили в половину розничной цены

2 часа назад
Черные риелторы гримировались под умерших пенсионеров, чтобы завладеть квартирами

Черные риелторы гримировались под умерших пенсионеров, чтобы завладеть квартирами

3 часа назад
Посольство Северной Кореи отвергает, что на его территории действовало казино

Посольство Северной Кореи отвергает, что на его территории действовало казино

3 часа назад
Мусорный коллапс: что происходит в Челябинске

Мусорный коллапс: что происходит в Челябинске

4 часа назад
На юго-западе Москвы взорвали банкомат. Похищено 3 миллиона

На юго-западе Москвы взорвали банкомат. Похищено 3 миллиона

4 часа назад
Размером с динозавра: определена самая огромная птица в истории

Размером с динозавра: определена самая огромная птица в истории

4 часа назад
Древний ретровирус может провоцировать развитие наркотической зависимости

Древний ретровирус может провоцировать развитие наркотической зависимости

5 часов назад
На Украине изобрели искусственное сало

На Украине изобрели искусственное сало

5 часов назад
В Забайкалье уборщица работала фельдшером по распоряжению районной ЦРБ

В Забайкалье уборщица работала фельдшером по распоряжению районной ЦРБ

5 часов назад
Юность в дереве, старость в камне: о первой столице Руси

Юность в дереве, старость в камне: о первой столице Руси

5 часов назад
Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье

Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье

5 часов назад
Россиянин убил брата из-за прописки

Россиянин убил брата из-за прописки

6 часов назад
У известного хоккейного тренера Майка Кинэна обнаружен рак

У известного хоккейного тренера Майка Кинэна обнаружен рак

6 часов назад
Дитер Цетше покидает пост главы Daimler AG

Дитер Цетше покидает пост главы Daimler AG

6 часов назад
Volvo представила кросс-универсал V60 с клиренсом внедорожника

Volvo представила кросс-универсал V60 с клиренсом внедорожника

6 часов назад
Без еды и воды: около 200 россиян 14 часов ждали вылета из Туниса

Без еды и воды: около 200 россиян 14 часов ждали вылета из Туниса

6 часов назад
Стивен Сигал хочет стать губернатором Приморья

Стивен Сигал хочет стать губернатором Приморья

7 часов назад
Киевский митрополит Онуфрий внесен в базу "Миротворца"

Киевский митрополит Онуфрий внесен в базу "Миротворца"

7 часов назад
Отказ от фастфуда сопровождается ломкой

Отказ от фастфуда сопровождается ломкой

7 часов назад
Ампелонский и два других фигуранта дела о растрате отпущены под подписку

Ампелонский и два других фигуранта дела о растрате отпущены под подписку

7 часов назад
Следствие просит выпустить из СИЗО сестер Хачатурян, убивших отца

Следствие просит выпустить из СИЗО сестер Хачатурян, убивших отца

7 часов назад
Лондонский стадион "Уэмбли" будет продан за 600 млн фунтов

Лондонский стадион "Уэмбли" будет продан за 600 млн фунтов

7 часов назад
Собрание жильцов в Казани закончилось дракой

Собрание жильцов в Казани закончилось дракой

8 часов назад
Нижний уровень: когда квартиры на первых этажах сдают со скидкой

Нижний уровень: когда квартиры на первых этажах сдают со скидкой

8 часов назад
Совет Федерации открыл осеннюю сессию

Совет Федерации открыл осеннюю сессию

8 часов назад
Симулятор "художки": Реальный конкурент школьного предмета

Симулятор "художки": Реальный конкурент школьного предмета

8 часов назад
Нейросети "Яндекса" улучшили качество советских мультфильмов под высокое разрешение

Нейросети "Яндекса" улучшили качество советских мультфильмов под высокое разрешение

8 часов назад
В Уфе появился надгробный памятник в виде iPhone 6

В Уфе появился надгробный памятник в виде iPhone 6

9 часов назад
Помогите Ванечке обрести слух

Помогите Ванечке обрести слух

25.09.2018 10:50
Оркестр Павла Когана посвятит концерт Давиду Ойстраху

Оркестр Павла Когана посвятит концерт Давиду Ойстраху

24.09.2018 08:34