Надежда на жизнь без страха: врачи пробуют победить эпилепсию с помощью операции

Операцию, которая помогает эффективно бороться с эпилепсией, провели врачи клинического центра Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова. Российские нейрохирурги разработали метод, способный выявлять зоны мозга, где развивается болезнь, и уже вылечили первую пациентку. Теперь у тысяч людей появилась надежда окончательно победить этот сложный недуг.

Плавные линии энцефалограммы вдруг превращаются в кривые зигзаги. Для Эльмиры это значит, что вот-вот начнется приступ эпилепсии. Болезнь проявилась во время беременности. Лекарства против судорог ей не помогают.

- Данное исследование говорит о том, что зона начала приступов локализовалась в левой височной доле с распространением на правую височную долю.

Для того, чтобы избавить пациента от эпилепсии, врачи клиники Московского государственного медико-стоматологического университета наблюдают за больными круглые сутки и одновременно фиксируют активность мозга. Плюс снимки МРТ, которые показали, что причина приступов — две опухоли в обоих полушариях. Помочь могла только операция.

- Будем удалять тот участок мозга, который играет первую роль в зоне начала приступов.

Техника микрохирургии, самый современный микроскоп и специальная система контроля, которая позволяет наблюдать за важными функциями нервной системы и избежать малейшего повреждения здоровых тканей. Академик Владимир Крылов удаляет опухоли, и их отправляют на молекулярное исследование, чтобы определить, в чем причина эпилепсии.

"Это может быть зона неправильного развития мозговой ткани, участки мозга, которые сформировались после перенесенной инфекции, вирусного заболевания или каких-либо пороков развития сосудов — или даже, может быть, доброкачественные опухоли", — говорит директор клинического медицинского центра МГМСУ имени А. И. Евдокимова Владимир Крылов.

За месяц после операции приступов больше не было. Девушка мечтает поскорее вернуться к дочери, которая ждет ее дома.

"Каждые пять дней я уже чувствовала, что скоро будет приступ. Я думала, как я его переживу, как это переживет дочь — она у меня будет в садике или дома? Это действительно было тяжело. А сейчас я знаю, что все — все изменилось!" — говорит она.

У Эльмиры начинается новая жизнь, где такие простые, но ранее невозможные мечты: учеба, работа, семья и главное — отсутствие ежедневного страха.