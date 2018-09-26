Путин сменил руководителей в трех регионах

Президент России Владимир Путин назначил Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности главы Приморья и поддержал его инициативу участвовать в выборах губернатора региона.

Олег Кожемяко с 2015 года возглавляет Сахалинскую область. До этого семь лет был губернатором Амурской области. Кроме того, Кожемяко был главой администрации Корякского автономного округа, а в начале двухтысячных - представителем Приморского края в Совете Федерации. После того, как по собственному желанию сложил эти полномочия, был советником спикера Совета федерации Сергея Миронова

Кроме того, сегодня же стало известно о смене руководителей еще в двух российских регионах — Астраханской области и Кабардино-Балкарии. Временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области Владимир Путин назначил Сергея Морозова. Прежний руководитель Александр Жилкин, по словам президента, попросил о переходе на другую работу. О своем кадровом решении относительно Морозова Владимир Путин сообщил ему лично.

Сергей Морозов до этого исполнял обязанности замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС). На этот пост он был назначен в сентябре прошлого года распоряжением Дмитрия Медведева. Морозов курировал работу Главного управления ведомства, а также Контрольно-ревизионного управления, Сибирского и Уральского таможенных управлений. Отвечал за внутренний финансовый аудит структурных подразделений и ведомственный контроль в сфере закупок. До назначения в Федеральную таможенную службу Морозов работал в Минобороны помощником министра.

Встретился Владимир Путин и с Казбеком Коковым, которому предложена должность временно исполняющего обязанности главы Кабардино-Балкарской республики.

Казбек Коков — сын первого президента Кабардино-Балкарии Валерия Кокова. С 2013 года до настоящего времени работал в администрации президента советником регионального блока управления по внутренней политике. Коков курировал там Северо-Кавказское направление. По образованию он агроном. Работал на нескольких кабардинских предприятиях, был депутатом городского совета Нальчика, а потом — членом комитета по аграрной политике и природопользованию в парламенте Кабардино-Балкарии. В 2010-м был назначен заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия республики.