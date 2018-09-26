"Ростов" разгромил "Сызрань 2003" и вышел в 1/8 финала Кубка России

В среду, 26 сентября, проходят 11 матчей стадии 1/16 финала Кубка России по футболу. В одном из них клуб "Сызрань 2003" принимал "Ростов" и потерпел разгромное поражение. Встреча прошла на стадионе "Кристалл" в Сызрани и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

В составе победителей мячи забили Эльдор Шомуродов (21-я минута), Антон Салетрос (31-я), Видар Кьяртанссон (64-я) и Деннис Хаджикадунич (69-я).

"Ростов" пробился в 1/8 финала, где его соперником станет победитель другого матча 1/16 финала "Волгарь" — "Зенит".