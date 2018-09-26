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26 сентября 201819:37

Лавров: боевые отравляющие вещества в Сирии есть у террористов

Глава российской дипломатии Сергей Лавров выступил в Совете Безопасности ООН. Заседание Совета было посвящено нераспространению оружия массового уничтожения. Глава МИД России подчеркнул, что Дамаск уничтожил свое химоружие, но им обладают террористы и боевики. И есть факты передачи террористам химического оружия, которые надо тщательно расследовать и осудить.

Кроме того, террористы научились синтезировать отравляющие вещества в своих лабораториях. Россия неоднократно об этом уже предупреждала разведслужбы ведущих стран мира, в том числе американские.

Москва с трибуны Совбеза Организации Объединенных Наций предостерегла Запад от новых ударов по Сирии под предлогом применения химоружия в этой стране. По мнению Лавров, эти удары стали бы серьезным препятствием для налаживания политического процесса в Сирии. Ранее использование химоружия в Сирии и Ираке боевиками "Исламского государства" (организация запрещена в России как террористическая) подтвердил в Нью-Йорке президент Франции Эммануэль Макрон.

Кроме того, Сергей Лавров призвал США не приносить сотрудничество Москвы и Вашингтона по нераспространению в жертву конъюнктурным соображениям.

Что касается обвинений по "делу Скрипалей", то министр иностранных дел России подчеркнул: Россия предлагала Великобритании сотрудничество в расследовании этого происшествия, а если Скотланд-Ярд по этому делу не хочет сотрудничать с Москвой, значит, им есть что скрывать.

В то же время Лавров добавил, что для организации провокаций против России может быть использовано биологическое оружие.

Выступление Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности в прямом эфире транслировал из Нью-Йорка телеканал "Россия 24".

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