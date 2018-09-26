35 российских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира

Представители британского издания Times Higher Education составили список лучших вузов планеты. В него вошли 1250 университетов из 86 стран, среди которых оказалось 35 российских.

Рейтинг составлялся по 13 критериям. Среди них – качество преподавания, цитируемость научных статей, вклад в инновации, доходы от исследовательской деятельности, возможность университета привлекать иностранных студентов и лучших местных специалистов.

На первом месте среди отечественных вузов (и на 199-м среди мировых) оказался Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова (МГУ), который годом ранее располагался на пять позиций выше.

Остальные позиции российских университетов в престижном мировом рейтинге распределились следующим образом:

Московский физико-технический институт (МФТИ) (между 251-м и 300-м местами);

Высшая школа экономики (ВШЭ) ( 301–350);

МИФИ (351–400);

Новосибирский государственный университет;

Университет ИТМО.

Места 501-600:

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ);

Томский политехнический университет (ТПУ);

Томский государственный университет (ТГУ);

Места 601–800:

Казанский федеральный университет;

Национальный исследовательский технологический университет (МИСиС);

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого;

Российский университет дружбы народов (РУДН).

Первое место в мире уже третий год подряд занимает Оксфордский университет. Кроме него в первую тройку входят британский Кембридж и Стэнфордский университет в США.