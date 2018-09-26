Новости Общество

Все видео этой рубрики
26 сентября 201819:48

35 российских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира

Global Look Press

Представители британского издания Times Higher Education составили список лучших вузов планеты. В него вошли 1250 университетов из 86 стран, среди которых оказалось 35 российских.

Рейтинг составлялся по 13 критериям. Среди них – качество преподавания, цитируемость научных статей, вклад в инновации, доходы от исследовательской деятельности, возможность университета привлекать иностранных студентов и лучших местных специалистов.

На первом месте среди отечественных вузов (и на 199-м среди мировых) оказался Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова (МГУ), который годом ранее располагался на пять позиций выше.

Остальные позиции российских университетов в престижном мировом рейтинге распределились следующим образом:

  • Московский физико-технический институт (МФТИ) (между 251-м и 300-м местами);
  • Высшая школа экономики (ВШЭ) ( 301–350);
  • МИФИ (351–400);
  • Новосибирский государственный университет;
  • Университет ИТМО.

Места 501-600:

  • Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ);
  • Томский политехнический университет (ТПУ);
  • Томский государственный университет (ТГУ);

Места 601–800:

  • Казанский федеральный университет;
  • Национальный исследовательский технологический университет (МИСиС);
  • Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого;
  • Российский университет дружбы народов (РУДН).

Первое место в мире уже третий год подряд занимает Оксфордский университет. Кроме него в первую тройку входят британский Кембридж и Стэнфордский университет в США.

Сейчас

19:30

Лавров: боевые отравляющие вещества в Сирии есть у террористов

18:02

В КБР Казбек Коков сменит Юрия Кокова

17:27

Путин предложил Морозову пост врио губернатора Астраханской области

16:55

Трамп с нетерпением ждет новой встречи с Путиным

16:16

Ингушетия и Чечня установили административную границу

16:05

Брат бывшего главы Дагестана задержан за участие в преступном сообществе

14:42

На юго-западе Москвы взорвали банкомат

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Кожемяко, Морозов, Коков: у трех регионов появились новые руководители

Кожемяко, Морозов, Коков: у трех регионов появились новые руководители

2 часа назад
Фасад и закулисье Генассамблеи: о чем говорил Лавров и куда спешил Порошенко

Фасад и закулисье Генассамблеи: о чем говорил Лавров и куда спешил Порошенко

2 часа назад
Компания "Кэшбери" - МММ в современной упаковке

Компания "Кэшбери" - МММ в современной упаковке

2 часа назад
Дворцовый переворот: против Меркель восстал ее ключевой союзник

Дворцовый переворот: против Меркель восстал ее ключевой союзник

2 часа назад
Дума приняла поправки президента по пенсионным изменениям

Дума приняла поправки президента по пенсионным изменениям

2 часа назад
Первая гей-свадьба в королевской семье: кузен Елизаветы II вступил в брак

Первая гей-свадьба в королевской семье: кузен Елизаветы II вступил в брак

8 часов назад
Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

24.09.2018 09:11
На Вести.Ru в Instagram подписались более 400 000 человек

На Вести.Ru в Instagram подписались более 400 000 человек

9 часов назад
Миллионер ради любовницы объявил войну на уничтожение жене и сыну

Миллионер ради любовницы объявил войну на уничтожение жене и сыну

5 часов назад
Евгений Попов сбил с толку президента Украины

Евгений Попов сбил с толку президента Украины

7 часов назад
Пропавшая актриса из "Людей икс" может скрываться от преследования властей

Пропавшая актриса из "Людей икс" может скрываться от преследования властей

6 часов назад
Бесит все: рюкзаки, беляши, раздвинутые ноги и другие раздражители в транспорте

Бесит все: рюкзаки, беляши, раздвинутые ноги и другие раздражители в транспорте

10 часов назад
Галина Польских о ее "госпитализации": "Ерунда это все"

Галина Польских о ее "госпитализации": "Ерунда это все"

6 часов назад
В России снова начнут выпускать легендарные фотоаппараты "Зенит"

В России снова начнут выпускать легендарные фотоаппараты "Зенит"

6 часов назад
Константин Косачев: Порошенко держит в заложниках партнеров по ЕС и НАТО

Константин Косачев: Порошенко держит в заложниках партнеров по ЕС и НАТО

1 час назад
"Динамо" победило "Торпедо" и вышло в 1/8 финала Кубка России

"Динамо" победило "Торпедо" и вышло в 1/8 финала Кубка России

1 час назад
В Иране ожил умерший шестимесячный ребенок

В Иране ожил умерший шестимесячный ребенок

3 часа назад
Эксперты выяснили, какие профессии будут востребованы в Арктике

Эксперты выяснили, какие профессии будут востребованы в Арктике

3 часа назад
Лавров: боевые отравляющие вещества в Сирии есть у террористов

Лавров: боевые отравляющие вещества в Сирии есть у террористов

4 часа назад
Крамник принес России третью победу на Всемирной шахматной олимпиаде

Крамник принес России третью победу на Всемирной шахматной олимпиаде

4 часа назад
МИД Венгрии: Порошенко разжигает ненависть к венграм

МИД Венгрии: Порошенко разжигает ненависть к венграм

4 часа назад
Климкин: Украина, США, Германия и Франция внесут резолюцию по Донбассу

Климкин: Украина, США, Германия и Франция внесут резолюцию по Донбассу

4 часа назад
Поместье из "Крестного отца" выставлено на продажу

Поместье из "Крестного отца" выставлено на продажу

4 часа назад
Историки изучили египетский папирус с магическими рисунками и любовными заклинаниями

Историки изучили египетский папирус с магическими рисунками и любовными заклинаниями

5 часов назад
Трамп с нетерпением ждет новой встречи с Путиным

Трамп с нетерпением ждет новой встречи с Путиным

6 часов назад
В США построили пикап-убийцу "Гелендвагена" 6х6 за 25 млн рублей

В США построили пикап-убийцу "Гелендвагена" 6х6 за 25 млн рублей

6 часов назад
Арабская парфюмерия: особенности и отличительные черты

Арабская парфюмерия: особенности и отличительные черты

6 часов назад
Яблоко от яблони: Синди Кроуфорд поддержала дочь на модном показе в Париже

Яблоко от яблони: Синди Кроуфорд поддержала дочь на модном показе в Париже

6 часов назад
Ингушетия и Чечня установили административную границу

Ингушетия и Чечня установили административную границу

6 часов назад
Астрономы нашли звёзды, с которых могла прилететь межзвёздная комета Оумуамуа

Астрономы нашли звёзды, с которых могла прилететь межзвёздная комета Оумуамуа

7 часов назад
Брат бывшего главы Дагестана задержан за участие в преступном сообществе

Брат бывшего главы Дагестана задержан за участие в преступном сообществе

7 часов назад
Суд в Осло отказался отпустить задержанного россиянина

Суд в Осло отказался отпустить задержанного россиянина

7 часов назад
Себестоимость iPhone Xs Max оценили в половину розничной цены

Себестоимость iPhone Xs Max оценили в половину розничной цены

7 часов назад
Черные риелторы гримировались под умерших пенсионеров, чтобы завладеть квартирами

Черные риелторы гримировались под умерших пенсионеров, чтобы завладеть квартирами

7 часов назад
Анне Вески рассказала, почему именно ее отправили из СССР на польский конкурс

Анне Вески рассказала, почему именно ее отправили из СССР на польский конкурс

8 часов назад
Мусорный коллапс: что происходит в Челябинске

Мусорный коллапс: что происходит в Челябинске

8 часов назад
Размером с динозавра: определена самая огромная птица в истории

Размером с динозавра: определена самая огромная птица в истории

9 часов назад
На Украине изобрели искусственное сало

На Украине изобрели искусственное сало

9 часов назад
Юность в дереве, старость в камне: о первой столице Руси

Юность в дереве, старость в камне: о первой столице Руси

10 часов назад
Дитер Цетше покидает пост главы Daimler AG

Дитер Цетше покидает пост главы Daimler AG

10 часов назад
Хвастовство Трампа и 7 курьезных выступлений на Генассамблее ООН

Хвастовство Трампа и 7 курьезных выступлений на Генассамблее ООН

11 часов назад
Volvo представила кросс-универсал V60 с клиренсом внедорожника

Volvo представила кросс-универсал V60 с клиренсом внедорожника

11 часов назад
Киевский митрополит Онуфрий внесен в базу "Миротворца"

Киевский митрополит Онуфрий внесен в базу "Миротворца"

11 часов назад
Отказ от фастфуда сопровождается ломкой

Отказ от фастфуда сопровождается ломкой

12 часов назад
Следствие просит выпустить из СИЗО сестер Хачатурян, убивших отца

Следствие просит выпустить из СИЗО сестер Хачатурян, убивших отца

12 часов назад
Нижний уровень: когда квартиры на первых этажах сдают со скидкой

Нижний уровень: когда квартиры на первых этажах сдают со скидкой

12 часов назад
Симулятор "художки": Реальный конкурент школьного предмета

Симулятор "художки": Реальный конкурент школьного предмета

13 часов назад
Помогите Ванечке обрести слух

Помогите Ванечке обрести слух

25.09.2018 10:50
Оркестр Павла Когана посвятит концерт Давиду Ойстраху

Оркестр Павла Когана посвятит концерт Давиду Ойстраху

24.09.2018 08:34