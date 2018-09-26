Кубок России. "Зенит" в полурезервном составе победил "Волгарь"

В среду, 26 сентября, проходят 11 матчей стадии 1/16 финала футбольного Кубка России. В Астрахани местный "Волгарь" принимал санкт-петербургский "Зенит" и потерпел разгромное поражение. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

"Сине-бело-голубые" вышли на матч в полурезервном составе. Счет уже на восьмой минуте открыл Александр Анюков. Затем преимущество "Зенита" удвоил Роберт Мак (35-я минута). А до разгрома дело довели Антон Заболотный (61-я) и Александр Кокорин (88-я), который впервые отличился после тяжелой травмы колена.

Санкт-Петербургский клуб вышел в 1/8 финала, где сыграет с "Ростовом".

В другом матче стадии 1/16 финала красноярский "Енисей" в гостях со счетом 2:1 одержал победу над клубом "Луки-Энергия" из города Великие Луки. За путевку в четвертьфинал красноярцы поборются с победителем матча "Балтика" – "Локомотив".