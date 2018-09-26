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26 сентября 201820:40 Дмитрий Петров

Кожемяко, Морозов, Коков: у трех регионов появились новые руководители

Владимир Путин сменил руководителей сразу в нескольких российских регионах. Возглавить Астраханскую область он предложил Сергею Морозову, а временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии будет Казбек Коков. Кроме того, губернатор Сахалина Олег Кожемяко попросил президента доверить ему руководство Приморьем. С исполняющими обязанности глав регионов Владимир Путин уже встретился лично.

Рост рождаемости, развитие Курильских островов в целом и рыбоперерабатывающей отрасли в частности — темы, о которых губернатор Сахалина будет докладывать президенту, можно было представить, исходя из специфики региона. Трудно было предположить, что разговор, который начнется с Сахалина закончится Приморьем.

"Олег Николаевич, тема нашей встречи традиционная: социально-экономическое положение на Сахалине. В целом она, эта ситуация известна. И везде есть вопросы, которые подлежат решению, особому вниманию со стороны руководства страны и субъектов федерации. Но в целом ситуация на Сахалине, она хорошая, и даже выгодно, наверное, отличается от других многих субъектов Российской Федерации, в том числе на Дальнем Востоке. Тем не менее, проблемы и вопросы все равно остаются", — отметил президент России.

"Владимир Владимирович, у нас растет демография. Мы докладывали на президиуме во Владивостоке, о социально-экономическом положении хотелось бы коротко доложить о федеральной целевой программе "Развитие Курил". Как вы знаете, она переутверждена на 2016-2025-й годы в размере 72 миллиарда, идет плановое ее выполнение. На сегодняшний день освоено 20 и 3 миллиарда рублей. 8 и 7 это из регионального бюджета, 2 и 6 из федерального, это прокладка оптоволокна, и Ростелеком закончит прокладку уже в конце этого года, такие они взяли обязательства. Вот. И часть средств инвестором это идет средства завода на Шикотане рыбоперерабатывающего. Один сдается вот сейчас, в октябре. И другой будет на следующий год сдаваться. Соответственно, требуется жилье для работников, требуется социальная инфраструктура, детские садики, требуются дороги. Кроме того, на встрече с вами вы поддержали идею о переносе поселка Горный на Курилах, и строительство автодороги на Горячие ключи, строительство объектов социальной инфраструктуры. И в общем-то сейчас необходимо немножко изменить программу ФЦП Курил, расширить ее с тем, что бы была возможность выполнить все те и пожелания населения и те вопросы, которые сейчас возникли, поэтому хотелось бы актуализировать. Я бы уже после вашего поручения уже с правительством бы на месте доработал. Я думаю, что это дало бы дополнительно возможности жителям, значит, еще более быть, скажем, жить в лучших условиях, вот, иметь гарантированную работу, иметь социальную инфраструктуру, это и для работником рыбной отрасли, для бюджетников, для военных. Вот. Это положительно бы сказалось на развитии всех Курильских островов", — рассказал Олег Кожемяко.

"Хорошо. Давайте поговорим об этом чуть попозже поподробнее", — ответил Путин.

"Да, хорошо. Ну, Владимир Владимирович, будучи во Владивостоке на форуме я как человек, который родился в Приморье, вырос там и начинал работать, конечно, смотрел на эту ситуацию, которая там возникла. Она не очень хорошая", — сообщил глава Приморья.

"Что вы имеете в виду?", — удивился глава государства.

"Я имею в виду ситуацию, связанную с выборами".

"Ну, почему нехорошая? Нормальная ситуация", — отметил Путин.

"Нормальная ситуация. Но в целом есть потенциал, который есть у Приморского края, он достаточно большой, это самый густонаселенный регион на Дальнем Востоке, вот. То есть это, безусловно, и есть экономика определенная, есть рыбохозяйственный комплекс, сельское хозяйство развито. Само стратегическое расположение Дальнего Востока к странам АТР", — сообщил Кожемяко.

"Ну, это ключевая территория", — отметил руководитель страны.

"Да. И, безусловно, очень много было сделано в рамках АТС. В 2012 году особенно Владивосток и ближайшие окрестности преобразились. Конечно, у населения большие ожидания. Ожидания перемен к лучшему. И видя эту ситуацию, понимая экономическую составляющую, имея опыт определенной работы в субъектах, безусловно, хотелось бы согласовать с вами в силу того, что я сейчас действующий губернатор Сахалина, возможность участия в выборах губернатора Приморского края. С тем, что бы оправдать и ожидания жителей и действительно сделать так, чтобы динамика развития соответствовала тем задачам, которые сегодня стоят перед Дальним Востоком. Это, безусловно, выполнение указов, которые затрагивают все сферы деятельности. Здесь, конечно, потребуется совместная работа и органов федеральной власти, безусловно, и ваша поддержка, но и само желание населения жить лучше, перемен к лучшему, поэтому вот хотел бы с вами согласовать такие решения".

"То есть я вас правильно понял, Олег Николаевич, вы хотите принять участие в выборах губернатора Приморского края?

"Да, Владимир Владимирович".

"Ну, хорошо. Вы там родились, да?"

"Родился и вырос и учился и работал, делал первые шаги, был и депутатом, и членом Совета Федерации оттуда, вот, то есть, ну, край мне знаком".

"То есть это ваш родной дом?"

"Поддерживаю отношения с одноклассниками и с теми, с кем учился, занимался спортом, с кем работал. То есть для меня это конечно ситуация, она была несколько, так скажем не то, что тревожная, но думаю, что есть свой опыт, знания, есть силы, я мог бы применить, безусловно", — отметил Кожемяко.

"Хотите вернуться домой?"

"В принципе, да".

"Олег Николаевич, у вас действительно большой опыт и весьма позитивный. Вы ведь были руководителем Корякского округа на Камчатке, потом успешно отработали в качестве губернатора в Амурской области, и вот уже несколько лет, 3 года работаете на Сахалине. И тоже с хорошими показателями каждый год заканчивается. Приморье — это больший объем работы, без всяких сомнений. Это очень перспективный, стратегически важный для России регион. Вы видите, сколько мы прилагаем усилий в последнее время для того, что бы поддержать соответствующий уровень производства, создать для людей комфортные условия, это касается вот и тарифов на электроэнергию во многих субъектах на Дальнем Востоке. Это касается других ключевых направлений деятельности, инфраструктуры и так далее. Образования, здравоохранения. Но, разумеется, проблем там еще очень много, на которые мы должны обратить особое внимание, имея в виду значимость этой территории. Я не возражаю, пожалуйста", — подчеркнул президент России.

Он отметил, что есть важное обстоятельство, которое надо учитывать.

"Я уже не помню когда, там, месяца через два выборы должны быть", — сказал Путин.

"Короткий очень промежуток".

"Да. Но ведь в чем вопрос. Вопрос в том, что регион, такой важный регион как Приморье не может оставаться без руководства. И вот исполняющий обязанности Тарасенко уже попросился на другую работу, ну, и понятно. Понятно почему. А вот оставлять такую значимую территорию, такой важный для страны регион как Приморский край без руководства, это невозможно. Не только на два месяца, на один день невозможно", — сообщил глава государства.

"Ну, да", — согласился Кожемяко.

"Поэтому нужно будет принимать административные решения, связанные с руководством Сахалина, Сахалинской области и с руководством Приморского края. Если вы для себя такое решение приняли окончательно, тогда я должен буду назначить вас исполняющим обязанности руководителя Приморского края. Ну, и соответственно, решать вопрос по Сахалину".

"Готов. И это решение выгодное. Вот, с пониманием того, что предстоит очень много работы, то есть предстоит оправдать большие желания людей жить и перемен к лучшему. Вот, но, тем не менее, я готов" – ответил собеседник президента.

Олег Кожемяко — коренной житель Дальнего Востока. Родился в Приморском Крае. В Хабаровске закончил техникум, во Владивостоке институт. Занимался бизнесом. Руководил базой тралового флота. Потом занимал руководящие должности в Корякском автономном округе, отвечал за северный завоз и снабжение топливом. Избирался губернатором округа. А с 2008 года руководил сначала Амурской, потом Сахалинской областями. Этот огромный регион на самом востоке России Олег Кожемяко знает, кажется, лучше, чем кто-либо.

День больших кадровых решений. Новый руководитель теперь и в Астраханской области. Этот южный регион имеет мощный промышленный комплекс — судостроение, рыбопереработка, электроэнергетика и конечно сельское хозяйство .Но для каждой из отраслей необходимы новые, прорывные решения. Президент предложил возглавить регион Сергею Морозову, который работал помощником Министра обороны, а последний год — заместителем руководителя Федеральной таможенной службы.

"Это край такой очень богатый. И богатый, прежде всего людьми, их талантами. Но и природными ресурсами. И промышленность в целом развита достаточно эффективно. Ну, а что касается будущего, это мы с вами посмотрим. Оно будет зависеть от того, насколько успешно вам удастся реализовать свои лучшие качества на этом месте работы", — поставил задачу Путин.

"Владимир Владимирович, я вас благодарю за оказанное доверие. Понимаю всю серьезность задачи. Я готов", — заверил Сергей Морозов.

Новое назначение и в Кабардино-Балкарии. Одна из красивейших республик, которая с каждым годом привлекает всё больше туристов. Но славится она не только этим. Мощный рывок вперед в сельском хозяйстве в последние годы стал возможен благодаря созданию целой сети бизнес-инкубаторов, когда местным предпринимателям на льготных условиях предоставляются оборудование и производственные помещения.

В ранге временно-исполняющего обязанности губернатора эти успехи должен будет закрепить Казбек Коков. Президент предложил ему эту должность, после того как предшественник на посту главы республики и однофамилец, Юрий Коков, попросил перевести его по ряду обстоятельств, в том числе семейного характера, на другую работу. Президент назначил его заместителем секретаря совета безопасности России. Ну, а Казбек Коков на посту главы региона продолжит династию.

"Ваш отец возглавлял республику с 1992-го по 2005 годы. И о нем там очень добрая, хорошая память. Он был эффективным руководителем и очень надежным товарищем. Я хочу предложить вам вернуться в Кабардино-Балкарию, ну, на первом этапе в качестве исполняющего обязанности главы республики", — сказал президент РФ.

"Спасибо большое. Спасибо за оказанное доверие. Я готов", — ответил Коков.

Казбек Коков имеет серьезный опыт административной работы. В том числе в качестве заместителя министра республиканского правительства. Занимал он и выборные должности — был депутатом парламента Кабардино-Балкарии. Последние несколько лет работал в администрации президента Российской Федерации.

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