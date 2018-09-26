Дума приняла поправки президента по пенсионным изменениям
Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект об изменении пенсионного законодательства. Ключевые поправки к этой правительственной инициативе внес президент. Также в новой редакции закона — корректировки депутатов и сенаторов. Они касаются различных льгот для людей предпенсионного возраста.
К решающему второму чтению пенсионного законопроекта депутаты подходят с уже сформированной позицией. Блок президентских поправок — принципиальные изменения, значительно смягчающие первоначальный вариант — принимают безоговорочно.
"Все поддержали поправки, предложенные президентом, — Есть то, что нас всех объединяет, да, Владимир Вольфович", — спросил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Президентские поправки были поддержаны представителями всех политических фракций, находящихся в Госдуме. 385 голосов "за", ни воздержавшихся, ни "против" — голосов не было", — заявил заместитель председателя Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
Предлагается: во-первых — снизить возраст выхода на пенсию для женщин с 8 до 5 лет. А многодетным матерям предоставить право досрочного выхода на пенсию на три года — если в семье трое детей, на четыре — если четверо, а женщины, у которых пять и более детей — в 50. Для тех, кто выйдет на заслуженный отдых в ближайшие два года, установят особую льготу — право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.
Действующие условия выхода на пенсию сохранятся для коренных малочисленных народов Севера. Останутся прежними льготы для шахтеров, работников горячих цехов, химических производств. А для сельских работников со стажем не менее 30 лет — президент предложил уже с 1 января выплачивать 25 процентную надбавку.
Кроме того, на переходный период сохранятся все действующие сейчас федеральные льготы по налогам на недвижимость и землю. Ими, как и сейчас смогут воспользоваться женщины с 55 лет, мужчины с 60. По тому же принципу и со льготами региональными — на оплату ЖКХ, капитальный ремонт, покупку лекарств, проезд в общественном транспорте. Также президент считает необходимым на три года снизить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, до 37 лет для женщин и до 42 для мужчин.
Обсуждение идет уже третий час, девять президентских поправок приняли сразу, единогласно, 11 поправок "Единой России" тоже ни у кого возражений не вызвали, сейчас обсуждают экспертные, региональные предложения которые заинтересовали депутатов, 72 поправки, каждую рассматривают отдельно.
Коммунисты, справедливороссы и либеральные демократы, единогласно поддержавшие президентские поправки, за сам закон о пенсионных изменениях голосовали по своим партийным рекомендациям — 59 против.
Спикер Госдумы Володин заметил, что два коммуниста выразили свою позицию при помощи белых футболок. "Коллеги, думаю, что на зарплату депутату можно пиджак купить и галстук тоже", — сказал Володин.
"Необходимо бороться с серой занятостью. Сегодня огромное количество людей, кто получает зарплату в конверте, либо получает неполную зарплату. Соответственно, полноценно взносы страховые не поступают. Необходимо легализовать вопрос самозанятых граждан", — заявил заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Мы поддержим конкретные поправки президента. Конечно, мы будем голосовать за наши поправки. Одна касается просто заморозить существующее положение и не увеличивать пенсионный возраст вторая говорит о том, что ввести в действие этот закон с 1 января 2035 года", — сказал руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
"Мы очень хотели, чтобы это было все организовано продумано и грамотно, потому что внесли свои 12 законов они позволяют сформировать бюджет развития 25 триллионов и ввести весь политический процесс в нормальное подлинно демократическое и справедливое русло", — отметил глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов.
О необходимости совершенствования пенсионного законодательства снова напоминают с парламентской трибуны. Главный результат всех изменений — рост благосостояния пенсионеров, к 2024 году средняя пенсия составит 20 тысяч рублей.
"Эта индексация позволит в среднем увеличивать размеры пенсии за эти 6 лет по 1000 рублей. Соответственно, годовой доход по каждому году в среднем оценивается в 12 тысяч рублей", — заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
"Мы исходим из того, что сейчас при внесении в бюджеты Пенсионного фонда вместе с бюджетом федеральным на 2019-2021 годы все эти поправки тоже будут учтены и все необходимые ресурсы для пенсионных изменений будут предусмотрены", — отметил министр труда и социальной политики РФ Максим Топилин.
И еще два законопроекта в дополнение к пенсионному пакету. Документ, который гарантирует два дня в году — оплачиваемые — на обязательную диспансеризацию. И — ратификация международной пенсионной конвенции, согласно которой страна берет на себя обязательство — обеспечить размер пенсии не ниже 40% заработка.
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