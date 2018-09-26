Компания "Кэшбери" - МММ в современной упаковке
Центробанк вскрыл одну из самых масштабных финансовых пирамид, выявленных за последнее время. Под прицелом оказалась компания "Кэшбери", успевшая охватить филиалами практически всю страну. Информацию о ее деятельности ЦБ передал в Генпрокуратуру и МВД. А месяц назад фильм-расследование об этой конторе сделал наш коллега Аркадий Мамонтов.
По всем признакам "Кэшбери" — классическая финансовая пирамида, выдающая деньги старым вкладчикам за счет новых вкладчиков. Кэш с английского — наличные, берри — ягодка. Но здесь именно русское "бери". Брать деньги призывает красочный сайт с модными терминами и заоблачными процентами.
"Выдавай микрозаймы под 200% годовых. Кредитуй малый бизнес под 265% . Инвестируй в криптовалюту под 550% годовых. Криптовалюта своя — кэшбери коин. Свежий видеоотчет — сегодняшним числом. Открытие офиса в Краснодаре", — говорится на сайте компании.
"Льется шампанское. Ведущая: "открывается в нашем городе терем-знатный, да не простой, а финансовый". "Очень люблю компанию "Кэшбери", мы все делаем налегке на драйве не заморачиваемся. мы положили свои деньги и они у нас работают, крутятся, мы проценты получаем", — из рекламного ролика об открытии офиса в Краснодаре.
Драйв и благодать льются на клиентов — счастливчиков на специальных тренингах и конференциях. Где им обещают скоро стать долларовыми миллиардерами.
"Деньги лежат у вас под ногами, просто возьмите их. Скоро начнем выдачу лопат. Формула успеха проста — быть в нужное время и в нужном месте. Москва, я поздравляю вас, половина вашего пути уже пройдена. Вы в нужное время и в нужном месте", — из фильма Аркадия Мамонтова.
Помимо Москвы и Краснодара в нужном месте уже успели оказаться жители Ростова, Перми, Екатеринбурга, Иркутска, Якутска и даже Уссурийска. Открыты филиал в Казахстане, и дочерняя компания Кэшбери лимитед — в Дубае. Основатель пирамиды не стесняясь рассказывает о своем прошлом.
"Меня зовут Артур Варданян, много лет работал в банковском секторе. Успел поработать начальником службы безопасности и дослужившись до руководителя кредитного отдела, я успел понять механизм работы банков. Прежде чем меня вышвырнули".
У Центробанка вызвало подозрения слишком агрессивная реклама, заоблачные проценты и отсутствие лицензии ЦБ.
"Кроме того, что собираются деньги, мы не видим признаков финансовой активности, это один из признаков финансовой пирамиды. Группа компаний привлекает деньги любым способом, нал, безнал, криптовалюта, вы можете принести деньги в любом виде, никто не откажется их взять", — пояснил Валерий Лях, директор департамента по противодействию недобросовестным практикам ЦБ. фильме-расследовании Аркадия Мамонтова съемочная группа приносит деньги в "Кэшбери" под видом вкладчиков. Автор уверен — крах неизбежен.
"Эти люди ещё не получили, пирамида в процессе строительства, она до конца не построилась, когда перестанут приносить деньги, она в процессе. Если сейчас полиции, Центробанка удастся это пресечь и вернуть — слава богу. Если нет — неизбежна катастрофа. Те кто потерял, побегут к государству Скажут возвращать, нас не предупредили", — рассказал Аркадий Мамонтов, автор фильма "Пирамида".
В общем, та же МММ, но в современной обёртке.
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