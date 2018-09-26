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Археология и история 18 минут назад

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26 сентября 201820:20 Мария Мясникова

"Мы никогда ничего подобного не видели": в Швейцарии нашли 3500-летнюю бронзовую руку

Бронзовая рука и другие артефакты, найденные в захоронении бронзового века. Фото: Archaeological Service of the Canton of Bern

«Мы никогда ничего подобного не видели. Поначалу мы даже не были уверены в подлинности этого артефакта и не могли понять, что это вообще такое». «Наши поиски информации так и не выявили ни одного аналогичного артефакта среди когда-либо найденных археологами в Швейцарии или в соседних странах». Так представители Археологической службы швейцарского кантона Берн говорят о загадочном предмете, переданном в их распоряжение местными жителями.  

Загадочный предмет – это бронзовая рука, найденная возле деревушки Прель, что у озера Биль, в кантоне Берн. По размеру она чуть меньше реальной человеческой руки, по весу – больше, около 500 граммов. Вокруг бронзового «запястья» обернута декорированная «манжета» из золотой фольги, закрепленная неким растительным клеем. Внутри «запястья» исследователи обнаружили углубление, словно предназначенное для крепления руки на шест или подобие скипетра.

Артефакт настолько необычный, что растерянность археологов и сомнения в его подлинности можно понять. Было принято решение выяснить обстоятельства находки и параллельно провести лабораторные исследования. Бронзовую руку нашли местные жители, некий Массимо Бек и его падчерица, 13-летняя Сара Шиа. Они рассказали, что увлекаются металлоискательством и часто совершают прогулки по окрестностям в поисках «сокровищ». Осенью 2017 года, во время одной из таких прогулок, они и нашли странный предмет: беспалую бронзовую руку с золотой «манжетой-браслетом», три отломившихся бронзовых пальца, а также 24-сантиметровый бронзовый кинжал и фрагмент человеческого ребра. На следующий день они, как сознательные граждане, передали свои находки специалистам Археологической службы кантона Берн. Археологи попросили Массимо и Сару никому ничего не рассказывать и, главное, никому не показывать место находки – не все любители прогуляться с металлодетектором одинаково сознательны. Девочка героически молчала несколько месяцев и только после официального разрешения Археологической службы опубликовала на семейном канале короткое видео о сенсационном открытии.


Место находки бронзовой руки. Кадр из видео Сары Шиа / Sarah Detection / Youtube

Пока Сара молчала, археологи работали: для начала требовалось установить подлинность бронзовой руки и ее возраст. Сохранившиеся частички растительного клея под золотой «манжетой» сделали возможным проведение радиоуглеродного анализа. Результаты исследования подтвердили, что артефакт действительно древний, он был создан в бронзовом веке между 1500 и 1400 годами до нашей эры.

Помимо органического клея, специалисты изучили состав бронзы, из которой отлиты рука и кинжал. Композиция сплава соответствует бронзам того же периода, около 1500 года до н.э.. Фрагмент человеческого ребра на сотню лет моложе металлических предметов, его датировали 1400 годом до нашей эры, сообщает швейцарское издание Le Matin.

3500-летняя бронзовая рука оказалась древнейшим подобным артефактом из всех, когда-либо найденных в Европе. Поясним: даже немногочисленные античные бронзовые статуи, сохранившиеся до наших дней, значительно младше «швейцарской руки». Это самое раннее на территории Европы изображение человеческого тела (пусть даже его части), выполненное из металла. Древнейшей в мире бронзовой статуей считается «Танцовщица» из Мохенджо-Даро (Пакистан), ей 4500 лет. А в Европе, как выяснилось, этот рекорд теперь принадлежит странной руке в золотой манжете возрастом 3500 лет, найденной в Швейцарии и переданной археологам в отрыве от контекста находки.

Изучение места и контекста находки – следующий этап, к которому перешли археологи после того, как убедились в подлинности и древности артефакта. Сделать это они смогли только весной 2018 года: в течение семи недель группа ученых под руководством Андреа Шер из Археологической службы кантона вела раскопки возле деревушки Прель по координатам, указанным Массимо и Сарой.

В начале лета специалисты обнаружили древнее погребение с останками взрослого мужчины. Могила оказалась сильно повреждена, причем эти повреждения соответствуют деятельности современных черных копателей. В сентябре стало известно, что швейцарская полиция по жалобе Археологической службы завела дело против Массимо Бека – отчима Сары, прививавшего девочке любовь к истории с помощью прогулок с металлоискателем. Массимо напоминает прессе и полиции, что еще недавно его считали сознательным гражданином, и что он лично сдал ценные находки властям. Однако полицейские нашли несоответствия в его рассказе: например, стало известно, что в любительских раскопках участвовал не один, а двое взрослых – вероятно, жена Массимо. А также требуется объяснить происхождение двух свежих раскопов на месте находки. Либо Массимо или Сара кому-то проговорились, либо на деревенском поле действовал неизвестный сообщник, знавший точные координаты.

Во время официальных раскопок в захоронении были найдены бронзовая застежка-фибула, бронзовая спираль (украшение для волос) и частицы золотой фольги – вероятно, фрагменты «манжеты». Обнаруженный там же четвертый бронзовый палец подтверждает происхождение руки и ее прямую связь с погребением мужчины. Все эти находки представлены на официальной фотографии.


Бронзовая рука и другие артефакты, найденные в захоронении бронзового века: застежка, частицы золотой фольги, бронзовая спираль для волос и бронзовый кинжал. Фото: Archaeological Service of the Canton of Bern / Philippe Joner

Под захоронением археологи нашли рукотворное сооружение из камней. Возможно, мужчина бронзового века был намеренно похоронен над этой более древней конструкцией. Все находки однозначно указывают на высокий статус покойного, но пока это единственная информация, которую смогли сообщить о нем археологи.

Впереди – месяцы кропотливых исследований. Ученым предстоит выяснить, где была изготовлена загадочная рука: в регионе находки или это «импортный» артефакт. Ее значение и назначение тоже пока непонятны, хотя золотая манжета-браслет на запястье позволяет с уверенностью предположить, что рука была неким символом власти, отличительным атрибутом представителя элиты общества. Возможно, ее владельца даже обожествляли при жизни.

Самой интригующей деталью бронзовой руки пока остается углубление, явно предназначенное для ее крепления или соединения с другим предметом – то ли со «скипетром», то ли с другими частями статуи, не найденной археологами. Ведь до сих пор неизвестно, что именно извлекли из древней могилы черные копатели, оставившие после себя два свежих раскопа…

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