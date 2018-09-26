Фасад и закулисье Генассамблеи: о чем говорил Лавров и куда спешил Порошенко

В Нью-Йорке завершилось заседание Совбеза ООН. Обсуждали Сирию и Иран. Председательствовал Дональд Трамп, но направить дискуссию в нужное для себя русло американскому президенту так и не удалось. Ему пришлось выслушивать противоположные мнения. В частности, Сергей Лавров прямо призвал США не приносить безопасность в жертву политической конъюнктуре.

Таким образом, у журналистов, ожидавших американского президента появилось время, чтобы задать ему несколько вопросов. Будет ли встреча с Путиным, поинтересовались репортеры. "Я с нетерпением жду встречи с Путиным, но ничего конкретного пока сказать не могу", — сказал Трамп.

Накануне американский лидер был не так весел. Из зала Генассамблеи спускался хмурый. Некоторые делегаты его осмеяли. С трибуны ООН Трамп нападал на Иран, грозил изоляцией, но на партнеров Вашингтона это не сильно действует. Хасан Рухани проводит встречу за встречей с западными лидерами. Все вместе встретились уже в зале совета безопасности, куда Трамп на двадцать минут все-таки опоздал.

Заявленная повестка заседания — нераспространение оружия массового уничтожения. Тема широкая. Поместить в нее можно много, и первым делом Трамп поместил туда Иран.

"Соединенные Штаты будут продолжать вводить дополнительные санкции — более жесткие, чем когда-либо прежде, чтобы противодействовать всему диапазону иранского злонамеренного поведения. Любое физическое или юридическое лицо, не соблюдающее эти санкции, столкнется с суровыми последствиями", — сказал Трамп.

Европейские партнеры в иранском вопросе с США не согласны. Ядерную сделку они хотят сохранить, а санкций избежать. Эммануэль Макрон, как и накануне на Генассамблее снова оказался первым, кто сказал Вашингтону нет от всех сразу.

При этом у самого Трампа нашлись в адрес Тегерана и слова благодарности. А также в адрес Москвы и Дамаска. Такого от представителей США в Совбезе давно не слышали.

"Я хочу поблагодарить Иран, Россию и Сирию за то, что они по моей настоятельной просьбе приостановили атаку на провинцию Идлиб и ее трехмиллионное население, чтобы добраться до 35 тысяч террористов", — заявил Трамп.

О популярной в американских СМИ теме вмешательства России в американскую политику — Трамп не вспоминал. Ответственным за то, что якобы хочет взломать в грядущие выборы в Конгресс, объявил Пекин. А вот Тереза Мэй, как обычно, не сдержалась.

"Соблюдение норм неприменения химоружия было нарушено, когда Россия безответственно использовала его на улицах Солсбери. Со своей стороны, мы предоставили доказательства вины двух российских агентов. Россия продолжает все отрицать, отчаянно придумывая новые фальсификации", — заявила Мэй.

Получилось у Мэй все в том же стиле хайли-лайкли. По-настоящему сотрудничать Лондон по-прежнему не хочет, на что и обратил внимание, представлявший на Совбезе Россию министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Не стремится Запад раз и навсегда закрыть вопрос с химатаками в Сирии. Официальный Дамаск свое химическое оружие полностью уничтожил, а вот у террористов оно по-прежнему есть. Чем они и пользуются.

"Россия неоднократно предлагала выработать всеобъемлющую стратегию по борьбе с терроризмом", — напомнил Лавров.

Оказаться за этим столом и желательно поближе к Трампу, наверняка, бы хотел и Петр Порошенко. Но Украина больше не входит в число временных членов совета безопасности, а встреча один на один с американским президентом на полях ООН все не срастается. С Днем рождения (у Порошенко он 26 сентября) поздравила украинская диаспора Нью-Йорка.

Третий день по коридорам штаб-квартиры всемирной организации Порошенко носится с идеей отправки миротворцев на Донбасс. Хочет, чтобы действовали они не на линии разграничения, а по всей территории народных республик. Вопрос Евгения Попова застал его врасплох.

"Петр Алексеевич, скажите, правда ли достигнуты договоренности по миротворцам на Донбассе?", — спросил Попов.

"Никаких интервью российскому телевидению, потому что вы фейк-ньюз и распространяете дезинформацию. Удачи вам", — заявил Порошенко.

Президент Украины, видимо, так разнервничался после этого общения, что ошибся дверью. Вместо зала заседаний оказался в комнате российской делегации и секунд 15 недоумевал, почему же так вышло. Сергей Лавров потом пошутил: "Наверное, Порошенко искал туалет".