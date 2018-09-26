Фасад и закулисье Генассамблеи: о чем говорил Лавров и куда спешил Порошенко
В Нью-Йорке завершилось заседание Совбеза ООН. Обсуждали Сирию и Иран. Председательствовал Дональд Трамп, но направить дискуссию в нужное для себя русло американскому президенту так и не удалось. Ему пришлось выслушивать противоположные мнения. В частности, Сергей Лавров прямо призвал США не приносить безопасность в жертву политической конъюнктуре.
Таким образом, у журналистов, ожидавших американского президента появилось время, чтобы задать ему несколько вопросов. Будет ли встреча с Путиным, поинтересовались репортеры. "Я с нетерпением жду встречи с Путиным, но ничего конкретного пока сказать не могу", — сказал Трамп.
Накануне американский лидер был не так весел. Из зала Генассамблеи спускался хмурый. Некоторые делегаты его осмеяли. С трибуны ООН Трамп нападал на Иран, грозил изоляцией, но на партнеров Вашингтона это не сильно действует. Хасан Рухани проводит встречу за встречей с западными лидерами. Все вместе встретились уже в зале совета безопасности, куда Трамп на двадцать минут все-таки опоздал.
Заявленная повестка заседания — нераспространение оружия массового уничтожения. Тема широкая. Поместить в нее можно много, и первым делом Трамп поместил туда Иран.
"Соединенные Штаты будут продолжать вводить дополнительные санкции — более жесткие, чем когда-либо прежде, чтобы противодействовать всему диапазону иранского злонамеренного поведения. Любое физическое или юридическое лицо, не соблюдающее эти санкции, столкнется с суровыми последствиями", — сказал Трамп.
Европейские партнеры в иранском вопросе с США не согласны. Ядерную сделку они хотят сохранить, а санкций избежать. Эммануэль Макрон, как и накануне на Генассамблее снова оказался первым, кто сказал Вашингтону нет от всех сразу.
При этом у самого Трампа нашлись в адрес Тегерана и слова благодарности. А также в адрес Москвы и Дамаска. Такого от представителей США в Совбезе давно не слышали.
"Я хочу поблагодарить Иран, Россию и Сирию за то, что они по моей настоятельной просьбе приостановили атаку на провинцию Идлиб и ее трехмиллионное население, чтобы добраться до 35 тысяч террористов", — заявил Трамп.
О популярной в американских СМИ теме вмешательства России в американскую политику — Трамп не вспоминал. Ответственным за то, что якобы хочет взломать в грядущие выборы в Конгресс, объявил Пекин. А вот Тереза Мэй, как обычно, не сдержалась.
"Соблюдение норм неприменения химоружия было нарушено, когда Россия безответственно использовала его на улицах Солсбери. Со своей стороны, мы предоставили доказательства вины двух российских агентов. Россия продолжает все отрицать, отчаянно придумывая новые фальсификации", — заявила Мэй.
Получилось у Мэй все в том же стиле хайли-лайкли. По-настоящему сотрудничать Лондон по-прежнему не хочет, на что и обратил внимание, представлявший на Совбезе Россию министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Не стремится Запад раз и навсегда закрыть вопрос с химатаками в Сирии. Официальный Дамаск свое химическое оружие полностью уничтожил, а вот у террористов оно по-прежнему есть. Чем они и пользуются.
"Россия неоднократно предлагала выработать всеобъемлющую стратегию по борьбе с терроризмом", — напомнил Лавров.
Оказаться за этим столом и желательно поближе к Трампу, наверняка, бы хотел и Петр Порошенко. Но Украина больше не входит в число временных членов совета безопасности, а встреча один на один с американским президентом на полях ООН все не срастается. С Днем рождения (у Порошенко он 26 сентября) поздравила украинская диаспора Нью-Йорка.
Третий день по коридорам штаб-квартиры всемирной организации Порошенко носится с идеей отправки миротворцев на Донбасс. Хочет, чтобы действовали они не на линии разграничения, а по всей территории народных республик. Вопрос Евгения Попова застал его врасплох.
"Петр Алексеевич, скажите, правда ли достигнуты договоренности по миротворцам на Донбассе?", — спросил Попов.
"Никаких интервью российскому телевидению, потому что вы фейк-ньюз и распространяете дезинформацию. Удачи вам", — заявил Порошенко.
Президент Украины, видимо, так разнервничался после этого общения, что ошибся дверью. Вместо зала заседаний оказался в комнате российской делегации и секунд 15 недоумевал, почему же так вышло. Сергей Лавров потом пошутил: "Наверное, Порошенко искал туалет".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин сменил руководителей в трех регионах
- Изменения в пенсионное законодательство прошли второе чтение
- Брат бывшего главы Дагестана задержан за участие в преступном сообществе
- Следствие просит выпустить из СИЗО сестер Хачатурян
- Киевский митрополит Онуфрий внесен в базу "Миротворца"
Самое читаемое
-
Мальчик на глазах у мамы упал с 10-го этажа: сын жив, женщина в больнице
- Студенческий праздник превратился в эротическое шоу
- Мертвая старушка "продала" свою квартиру
- Отец и сын расстреляли соседа из-за выброшенного матраса
- Чемпионки Олимпиады поженились друг на друге. Фото
Авто.Вести.Ru
-
Volvo представила новейший кросс-вагон V60 Cross Country
- Почему за "роботами" будущее и чем удивит россиян марка Haval?
- Mercedes-Benz представил электрические версии Vito и Sprinter
- Новый Mercedes-Benz GLE: сроки появления в России
- В России подорожали популярные модели Renault (следующая - Lada)
Экономика
-
ФРС будет повышать ставки до 2020 года
- Меркель лишилась ключевого союзника
- Анализ больших данных: от традиционных отчетов к управлению будущим
- Хвастовство Трампа и 7 курьезных выступлений на Генассамблее ООН
- Почему нефть может повторить обвал 2008 года?
Недвижимость
-
Падение рубля: что будет с ценами на жилье
- Семейная пара поселилась в шалаше из линолеума
- Застройщик оставил женщину без жилья из-за бомжей
- "Памятник глупости" стал ловушкой для детей
- Сколько стоит ночевка в доме Пабло Эскобара
Вести.Медицина
-
6 продуктов, которые полезнее, чем кажутся
- Йогурты следует вычеркнуть из списка здоровых продуктов
- 10 фитнес-советов, которые скорее вредны, чем полезны
- Аспирин для профилактики не снижает риск инсультов и может быть опасен
- Диеты повышают риск смерти от инсульта, атеросклероза и рака
Вести в 20.00
-
Фасад и закулисье Генассамблеи
- Против Меркель восстал ее ключевой союзник
- Центробанк вскрыл одну из самых масштабных финансовых пирамид
Москва 24
-
Правительство утвердило повышение тарифов ЖКХ в два этапа
- 500 изуродованных женщин. Суд рассматривает дело лжекосметологов
- Директор московской школы опроверг избиение ребенка одноклассниками
- Место в очереди за новым iPhone продают за 250 тысяч рублей
- Отдых вопреки: путешественники против курса валют
Вести.Hi-tech
-
Три айфона и не только: что покажет Apple 12 сентября
- Panasonic помогает создать коммуникации и транспорт для городов будущего
- Утечка: смартфон Nokia с пятью тыловыми камерами
- Полный обзор iOS 12: и лучше, и быстрее
- Обзор системы "ячеистого" Wi-Fi TP-Link Deco M5
Вести-Москва
-
Пять высоток в Балашихе живут без света из-за криптофермы в подвале
- Жителей столицы призывают срочно прививаться от гриппа
- Мосгордума приняла закон о сохранении льгот для москвичей предпенсионного возраста
- К реставрации Новоспасского монастыря подключились ученые
- Фестиваль "Круг света" завершился ярким огненным шоу
Вести.Стиль
-
Чистка лица: как подобрать процедуру для идеального результата
- Гиалуроновая кислота. Зачем ее применяют в косметологии
- Как восстановиться после тренировки? 5 способов снять боль в мышцах
- Синдром Питера Пэна. Что стало с современными взрослыми?
- Украшения для ногтей: 4 идеи для необычного маникюра
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 игр, которые заставляют чувствовать себя идиотом
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Астрономы нашли звёзды, с которых могла прилететь межзвёздная комета Оумуамуа
- Размером с динозавра: определена самая огромная птица в истории
- Древний ретровирус может провоцировать развитие наркотической зависимости
- Историки изучили египетский папирус с магическими рисунками и любовными заклинаниями
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Актриса впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Видели видео? Жена известного футболиста застукала мужа в бане с любовницей
- Тайный роман Виталины и Прохора: знакомство с родителями
- Судьба Анатолия Журавлева. "Я признал всех внебрачных детей"
Телеканал "Культура"
-
Юбилей Лидии Федосеевой-Шукшиной
- Дэнни Бойл не будет снимать новый фильм о Джеймсе Бонде
- Создательница "роскошной простоты". Коко Шанель
- Больше, чем любовь. Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов