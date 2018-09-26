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26 сентября 201820:30

Кубок России. "Спартак" обыграл "Черноморец" с минимальным счетом

Сергей Савостьянов/ТАСС

В Новороссийске состоялся матч 1/16 финала Кубка России между местным "Черноморцем" и столичным "Спартаком". Красно-белые прошли в следующий раунд турнира благодаря единственному голу Зе Луиша.

Гости всю игру владели территориальным преимуществом, создав несколько отличных моментов для взятия ворот. Однако лишь Зе Луишу удалось отличиться в этой встрече.

Произошло это на 28-й минуте первого тайма, когда легионер "Спартака" выскочил один на один с вратарем и отправил мяч в угол ворот.

Под занавес матча у хозяев поля был удален Илья Захаров за вторую желтую карточку.

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