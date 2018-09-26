Российские волейболисты уступили бразильцам на чемпионате мира

На чемпионате мира по волейболу среди мужских команд стартовал третий раунд группового этапа. Российская сборная в Турине встречалась с бразильцами. Россияне в пяти партиях уступили сопернику со счетом 2:3 (25:20, 25:21, 22:25, 23:25, 12:15).

Первые две партии остались за подопечными Сергея Шляпникова. Однако затем бразильцы прибавили в игре и сравняли счет по сетам. Все решалось в укороченной партии, в которой соперники россиян оказались сильнее.

Следующим оппонентом сборной России на чемпионате мира станут американцы. Встреча состоится 27 сентября в 18:00 по московскому времени. Напомним, что в плей-офф чемпионата мира выйдут по две команды из двух групп.