Петр Верзилов вышел из немецкой клиники

Продюсер Pussy Riot и основатель арт-группы "Война" Петр Верзилов здоров. В связи со значительным улучшением здоровья он выписан из немецкой клиники Charite. Симптомы помутнения рассудка и спутанности сознания у него уже отсутствуют.

А вот нарушение реакции зрачков пока сохраняются, отмечает "Интерфакс". Однако это не угрожает его жизни. Врачи уверены, что все быстро нормализуется.

Взятые в клинике анализы показывают, что с высокой степенью вероятности Петр Верзилов был отравлен или отравился. Вероятнее всего он испытал на себе воздействие поражающего нервную систему вещества. Впрочем, что именно содержало это психотропное вещество – определить невозможно.

В середине сентября Верзилов на самолете был экстренно доставлен из московской больницы в столицу Германии.

Во время финального матча чемпионата мира по футболу в Москве Петр Верзилов вместе с Вероникой Никульшиной в полицейской форме выбежали на футбольное поле "Лужников". За незаконное ношение форменной одежды и нарушение правил поведения зрителей на спортивных соревнованиях суд оштрафовал его на полторы тысячи рублей и арестовал на 15 суток.