Лавров назвал обвинения Мэй в адрес России "детским садом"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвиняет в Россию в связи с делом Скрипалей, но не приводит никаких доказательств, проинформировал мировую общественность министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Как передает "Интерфакс", об этом глава отечественного внешнеполитического ведомства заявил на заседании Совета Безопасности ООН.

Лавров отметил, что подобные обвинения из уст британского премьера делаются не первый раз, "и каждый раз достаточно высокомерно заявляет, что у них есть 100% доказательства".

Глава МИД РФ посетовал, что после этого никаких конкретных обвинений не предъявляется, что, по его мнению, нарушает положения 3-4 конвенций о необходимости в подобном случае напрямую вступать в диалог и обсуждать сложившуюся ситуацию.

Он назвал "детским садом" заявления о том, что, мол, Москва знает всё сама, поэтому пусть сознается в том, что сделала и пообещает, что больше так поступать не будет.

26 сентября Тереза Мэй на заседании Совета Безопасности ООН заявила, что видит параллель в использовании химического оружия в Сирии и в английском Солсбери, где 4 марта 2018 года, по версии Лондона, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом.

Мэй обвинила в этом Россию.