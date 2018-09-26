КХЛ. "Куньлунь" победил в Казани "Ак Барс"

Матчем в Казани между местным "Ак Барсом" и китайским клубом "Куньлунь" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Китайские хоккеисты добились неожиданной победы в гостях, обыграв соперника со счетом 4:3.

Победная шайба была заброшена Вели-Матти Савинайненом на 59-й минуте третьего периода. Примечательно, что в этот момент "Ак Барс" играл в большинстве.

Также в составе победителей отличились Виктор Бартли и дважды Тэйлор Бек. У "Ак Барса" шайбы на свой счет записали Рафаэль Батыршин, Роб Клинкхаммер и Артем Лукоянов.

В других встречах дня нижнекамский "Нефтехимик" дома оказался сильнее хабаровского "Амура" (2:1), а нижегородское "Торпедо" на своем льду разгромило "Адмирал" из Владивостока со счетом 5:1.