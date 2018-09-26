СКР провел обыск у депутата парламента Дагестана Раджаба Абдулатипова

Сотрудники СК РФ провели обыски в рабочем кабинете депутата Народного Собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова, передает ТАСС.

"Следователи завершили допрос депутата Народного Собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова, задержанного по делу преступного сообщества, незаконно устанавливавшего гражданам инвалидность. В ходе обысков в рабочем кабинете и в доме подозреваемого изъяты компьютеры, электронные носители информации и документы, представляющие интерес для следствия", — заявили в СКР.

Как сообщалось ранее, Раджаб Абдулатипов — брат экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова был задержан за участие в преступном сообществе. Ему будет предъявлено обвинение по части 2 статьи 210 Уголовного кодекса России.