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26 сентября 201822:10

Порошенко в ООН отказался продлевать дружбу Украины и России

EPA

Ноту о решении Киева не продлевать большой договор о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с Россией передал генсеку ООН Антониу Гутерришу президент Украины Петр Порошенко. Эта нота будет распространена в качестве официального документа Организации Объединенных Наций.

Не продлевать договор о дружбе с Россией рекомендовал Совет национальной безопасности и обороны Украины 6 сентября, напоминает "Интерфакс". 17 сентября решение СНБО своим указом подтвердил и глава украинского государства. А 21 сентября ноту о прекращении договора МИД Украины отправил в Москву своим российским коллегам.

Договор между Россией и Украиной был ратифицирован в 1998 году. Он закрепил принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Договор был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против.

Прекращение договора о дружбе с Россией принесет Украине большие убытки, опасается депутат Рады Вадим Рабинович, поскольку Киев остается крупнейшим торговым партнером Москвы.

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