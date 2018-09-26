"Сибирь" установила антирекорд КХЛ по числу поражений на старте сезона

Новосибирская "Сибирь" в очередной раз не смогла добиться победы в регулярном чемпионате КХЛ. В Санкт-Петербурге она была разгромлена СКА со счетом 0:5. Это поражение стало для новосибирской команды 11-м подряд со старта сезона. Таким образом, "Сибирь" установила новый антирекорд Лиги.

У победителей шайбы забросили Алексей Кручинин, Сергей Плотников, Максим Карпов, Николай Прохоркин и Динар Хафизуллин.

"Сибирь" остается единственной командой в нынешнем сезоне, которая до сих не набрала ни одного очка. Проиграв 11-ю игру подряд новосибирские хоккеисты перекрыли антирекорд "Витязя", установленный им в сезоне-2010/11. Тогда подмосковный клуб на старте чемпионата потерпел 10 поражений подряд.

Напомним, что ранее руководство "Сибири" отправило в отставку главного тренера команды Владимира Юрзинова. Его место занял Александр Андриевский.

В других встречах дня минское "Динамо" на своем льду уступило уфимскому "Салавату Юлаеву" со счетом 1:3, а астанинский "Барыс" на выезде лишь в серии буллитов обыграл подмосковный "Витязь" (4:3).