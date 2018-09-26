Константин Косачев: Порошенко держит в заложниках партнеров по ЕС и НАТО

"Украинский президент Петр Порошенко фактически держит в заложниках своих партнеров по Евросоюзу и НАТО", — заявил в эфире программы "60 минут" на канале "Россия" глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

"Мне в кулуарах очень многие собеседники из секретариата ООН, из Евросоюза, из ОБСЕ и из Совета Европы признавались, что Украины просто достала, — отметил российский дипломат, подчеркнув, что отношение к Украине явно идет на спад. — Нарастает общее состояние усталости и раздраженности тем, что все время приходится Украину жалеть, а она все время рыдает и требует, чтобы также рыдали ее собеседники. Я думаю, поэтому неслучайно, что ни Трамп в 35-минутной речи, ни Макрон с своем 40-минутном выступлении, ни многие другие лидеры с трибуны Генассамблеи об Украине не сказали ни слова".

На Генассамблеи Петр Порошенко заявил, что проинформировал дипломатов ООН о деталях разрыва Договора о дружбе с Россией. Оценивая этот ход украинского лидера, Константин Косачев заявил, что либо это абсолютная безграмотность со стороны украинской дипломатии, потому что ООН не имеет ни малейшего отношения к двусторонним отношениям России и Украины, либо это просто неуклюжая символика с целью продемонстрировать, что решение Украины о разрыве договора с Россией имеет настолько глобальный характер, что является предметом обсуждения на сессии Генассамблеи ООН.

"Это такой театр одного актера. Господин Порошенко ходит по коридорам ООН и пытается всем эту тему всучить", — пояснил Константин Косачев.

Киев совершенно не думает о том, как разрыв Договора о дружбе может осложнить жизнь украинцам в России, в свою очередь отметил замдиректора агентства ТАСС Михаил Гусман во время прямого включения из Нью-Йорка.

По его словам, эти действия направлены на реальный разрыв отношений с Россией.

"Это очень осложнит жизнь сотням тысяч украинцев, которые живут в России. Этот договор предполагал очень много преференций для украинских граждан, живущих в России, а их сотни тысяч, — заявил в эфире программы Михаил Гусман. — Этот договор прежде всего носит гуманитарный характер, за ним стоит много вещей, связанных с простыми людьми".