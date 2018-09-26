США испугались китайской "пропаганды"

Китайские СМИ в США "притворялись" законопослушными новостными организациями, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации Соединенных Штатов.

Как передает РИА Новости, чиновник обвинил Поднебесную в том, что она тратит миллиарды долларов на пропаганду в Америке и по всему миру, создавая псевдонезависимые средства массовой информации, которые, по словам представителя Белого дома, являются частью масштабной схемы, цель которой – влиять на политическую систему США.

По его мнению, под это влияние попадают и средства массовой информации на китайском языке на территории Штатов. А потому он считает, что такие СМИ должны теперь зарегистрироваться в качестве иностранных агентов.

Ранее американская деловая газета The Wall Street Journal, ссылаясь на своих информированные источники, рассказала о том, что Минюст США потребовал от китайских информационного агентства "Синьхуа" и телеканала CGTN зарегистрироваться в качестве иностранных агентов.