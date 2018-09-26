Братья Миранчуки помогли "Локомотиву" одолеть "Балтику" в Кубке России

В Калининграде прошел матч 1/16 финала Кубка России между местной "Балтикой" и московским "Локомотивом". Основное время игры завершилось ничьей со счетом 2:2. А в дополнительное время гол Антона Миранчука принес "железнодоржникам" победу и выход в 1/8 финала Кубка России.

Бывший игрок "Локомотива" Алан Касаев на 28-й минуте встречи вывел свою команду вперед. Еще до перерыва Алексей Миранчук с передачи Федора Смолова сравнял счет.

Во втором тайме Руслан Магаль точным ударом в ближний угол ворот вновь вывел "Балтику" вперед. И все же хозяева поля не смогли удержать преимущество в счете. Антонио Эдер красивым ударом в падении спас "Локомотив" от поражения в основное время. А на 105-й минуте гол Антона Миранчука принес команде Юрия Семина победу со счетом 3:2 и выход в следующий раунд Кубка России.