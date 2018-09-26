Лондон отказал Москве в помощи по расследованию "дела Скрипалей"

МВД Великобритании дало ответ на запрос российской Генпрокуратуры об оказании правовой помощи при расследовании отравления россиян Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. И этот ответ отрицательный. Решение об отказе было принято на самом высоком политическом уровне, отметило посольство России в Лондоне.

Лондон обосновал свой отказ пунктом b статьи 2 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года, сообщает "Интерфакс". Этот пункт гласит, что в правовой помощи по расследованию может быть отказано, если выполнение просьбы может нанести ущерб суверенитеты, безопасности, общественному порядку или другим существенно важным интересам.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заметил, что если Лондон не хочет сотрудничать с Москвой по "делу Скрипалей", то значит Великобритании есть что в этом деле скрывать. Ранее Москва неоднократно предлагала свое сотрудничество в расследовании таинственного отравления бывшего полковника ГРУ и его 33-летней дочери. Однако, Лондон никогда навстречу Москве не шел. Более того, в "деле Скрипалей" и последующем отравлении пары в Эймсбери эксперты нашли массу необъяснимых и нелогичных фактов.

Россия с самого начала заявила о том, что уничтожила все свои арсеналы отравляющих химических веществ под контролем Организации по запрещению химоружия. Кроме того, Москва пояснила, что никогда не разрабатывала отравляющее вещество "Новичок". Но формулы вещества, которое так назвал уехавший в США химик Вил Мирзоянов, он опубликовал в своей книге. При этом книга была издана в США и поступила в свободную продажу. Вещества по опубликованным формулам позже синтезировались не менее чем в десяти странах, в том числе в Восточной Европе и в британской военной химической лаборатории в Портон-Дауне. Особо отмечалось, что Портон-Даун находится в непосредственной близости как к Солсбери, так и к Эймсбери, где были отмечены случаи отравления нервно-паралитическими ядами.