Буря оставила без света тысячи жителей Литвы

Из-за обрушившегося на Литву шквалистого ветра около 20 тысяч потребителей остались без электроснабжения. В стране зафиксированы массовые обрывы проводов линий электропередачи, вызванные поваленными деревьями.

Наибольшая часть обрывов произошла в прилегающей к Балтийскому морю западной части Литвы. Одновременно низинную часть города-порта Клайпеды начало заливать водой из-за сильного дождя и ветра с моря, передает ТАСС. Также буря парализовала работу Клайпедского морского порта: норвежский танкер, который должен доставить в Литву очередную партию сжиженного природного газа, около суток не может войти в порт.