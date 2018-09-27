В Будапеште проходит Чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills-2018

В состязаниях принимают участие 600 человек из 29 стран. Сборная России выступает на соревнованиях во всех компетенциях. В прошлом году именно наша команда выиграла "Евроскиллс".

Каких бы высот ни достигал технический прогресс, без этих людей мир остановился бы. Строители и дизайнеры, кровельщики и стилисты, портные, плотники, флористы. Все — лучшие профессионалы в своей стране.

Один из критериев, по которым отбирали участников — это эмоциональная устойчивость. Работать приходится в шуме на глазах у тысяч людей, большая часть из них — дети. И к зрителям главное требование — ни в коем случае не разговаривать с участником. Так ему будет спокойнее. К тому же эксперты внимательно следят за подсказками.

Анна Малец — петербурженка, но весь предыдущий год она прожила в Казани, где в специальном тренировочном центре оттачивала свое мастерство в ресторанном сервисе. Задание первого соревновательного дня — файн дайнинг: ужин для четырех гостей в элитном ресторане. Победитель прошлогодних соревнований в этой компетенции сегодня работает в самом фешенебельном отеле Объединенных Арабских Эмиратов. И эксперты на площадке оценивают не только мастерство подачи блюд или аэрации молодого вина, но уровень участника в целом -вплоть до прически и манеры двигаться.

Про Глеба Плахотнюка в российской команде говорят с гордостью — потомственный. Его бабушка работала над созданием столичного парка Сокольники. В WorldSkills Russia отмечают: сегодня масштабные изменения претерпевают даже профессии, имеющие многовековую историю — тот же ландшафтный дизайн или, например, флористика.

"Есть две важные парадигмы, на которые следует обращать внимание. Первое — это скорость подготовки. Мы должны уметь готовить людей по очень простой формуле: за 6 месяцев уметь создавать новую профессию и за 6 месяцев давать ее человеку. Если мы можем поддерживать такой темп, то мы соответствуем темпу развития технологий", отметил Роберт Уразов, генеральный директор WorldSkills Russia.

Все участники моложе 25 лет, это обязательное условие турнира. Россию на "Евроскиллс" в Будапеште представляют 48 мастеров — это самая большая из 29 команд турнира. Ежегодно число участников чемпионатов профессионального мастерства только растет, во многом благодаря тому, что работодатели все чаще вкладываются в образование своих сотрудников.

"Был достаточно длинный период, когда образование существовало само по себе, а рынок труда сам по себе. Сейчас изменения на рынке труда происходят стремительно, и работодатель ощущает острую нехватку специалистов. Это сейчас снова улица с двусторонним движением", — считает Ирина Потехина, заместитель министра просвещения России

Впереди — еще два дня соревнований. Прогноза на медали в российской команде не дают, но не напоминают: на предыдущем чемпионате наша сборная была первой в общем зачете.